Bloco do Silva vai agitar o pré-carnaval das principais capitais brasileiras

Com patrocínio da Amstel, Australian Gold e Schweppes, O projeto desenvolvido pelo cantor capixaba Silva, junto à inteligência da MAP, passará por cinco estados, trazendo novidades em seu repertório e no time de convidados especiais

A quarta edição do Bloco do Silva, projeto de Carnaval do cantor capixaba desenvolvido junto a MAP Music, selo musical do Grupo MAP, passará em 2023 por Recife, São Paulo, Brasília, Salvador e Rio de Janeiro. O evento, que foi um dos mais buscados durante o período em 2020, estima receber um público total de 45 mil pessoas em seus cinco shows, que antecedem a data oficial do Carnaval.

“Com o coração cheio de alegria que anuncio essas datas para 2023! O Bloco do Silva já faz parte da minha vida. Vai ser bom demais voltar pro calor do verão e curtir o pré-carnaval do jeito que a gente merece”, celebra Silva, que integra o time de agenciados da MAP, e que tem o projeto como uma homenagem ao Carnaval dos anos 90, que foi o primeiro de sua geração.

Apresentações trazem novidades no repertório e no time de convidados especiais

Em 2022, o Bloco foi sucesso de vendas, com todos os ingressos de todos os shows esgotados. Para Amanda Gomes, CEO do Grupo MAP, o sucesso do evento é resultado de um trabalho pautado na verdade, e que vai de encontro aos objetivos de Silva como artista. “O que nos diferencia como uma empresa de gerenciamento de carreira é esse mindset, que atua estrategicamente na conexão de projetos e oportunidades com os principais players do mercado”, conta.

Amanda Gomes, CEO do Grupo MAP

Em 2023, o Bloco conta com o patrocínio da Amstel, Schweppes Drinks e Australian Gold. Já no repertório, o cantor traz novidades de seu último álbum, “Bloco do Silva #2”, gravado na edição do evento em São Paulo de 2022, composições suas que apresentam uma nova roupagem, além de interpretar canções que marcaram gerações. O Bloco também presenteará o público com participações especiais de Liniker, que estará em todas as cidades com Silva, e Criolo, que se apresenta no show de Recife e São Paulo.

Confira datas e locais abaixo:

14 de janeiro – Recife/ PE — Parador

21 de janeiro – São Paulo/SP – Memorial da América Latina

28 de janeiro – Brasília/DF – Estádio Mané Garrincha

04 de fevereiro – Salvador/BA – Centro de Convenções

11 de fevereiro – Rio de Janeiro/RJ – Nau Cidades