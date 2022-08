Blockchain ou blockedchain: desafios e oportunidade da regulamentação global no setor financeiro

Tema elaborado pelo empresário Oderli Feriani é destaque na programação do Blockchain Rio Festival, o maior evento do segmento da América Latina.

A regulamentação de negócios atrelados a rede blockchain é uma discussão importante para o setor, que afeta milhares de empresas deste nicho de mercado em âmbito internacional, incluindo a inciativa privada e entidades públicas.

Pensando nisso, o fundador do neobank X-Pay, Oderli Feriani leva o tema “Blockchain ou Blockedchain” para o Blockchain Rio Festival, o maior evento do segmento da América Latina, que acontece no período de 1 a 4 de setembro no Rio de Janeiro.

A ideia é reunir players desse mercado para definição conjunta de autorregulamentação, seguindo o exemplo de sucesso de instituições como a Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) e a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

Oderli Feriani ressalta a importância de assegurar ainda mais as transações de criptomoedas, tokens e outros ativos vinculados na rede, reforçando a luta de combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraudes e outros crimes.

“Essa é a primeira vez que a indústria de tecnologia tem a oportunidade única de estabelecer as regras desse mercado. E se nós não fizermos isso, quem vai fazer serão os bancos e o mercado financeiro tradicional”, disse.

De acordo com o empresário, a descentralização e a transparência são a essência das atividades realizadas na rede Blockchain. Nesse sentido, a regulamentação não pode ir contra esses fatores.

X-Pay Smart Money

O neobank X-Pay atua no segmento de multimeios de pagamentos através de ativos como tokens, criptomoedas e moedas fiduciárias, que leva o conceito de “smart money”, em prol da descentralização, facilitando operações financeiras para consumidores e empresas.

A empresa foi criada pelo diplomata e empresário Oderli Feriani, fundador de várias instituições financeiras e de tecnologia na Europa e nos Estados Unidos, com experiência de mais de 20 anos nesses segmentos.