BlinkFIT: Empresário lança aplicativo que promete ‘Matches’ perfeitos no mundo dos esportes

Aplicativo une paixões esportivas e promete conectar corações que batem no mesmo ritmo

No último dia 22, Eduardo Sani, renomado publicitário e empresário, surpreendeu o mercado ao lançar o BlinkFIT, um inovador aplicativo de relacionamentos e amizades focado no universo esportivo. Com o lema “A Química Perfeita”, o empresário descreve a proposta do aplicativo como o “Tinder dos Esportes”, prometendo unir corações que compartilham não apenas afinidades esportivas, mas também sentimentos afetivos.

Para Edu Sani, o BlinkFIT vai além de uma simples ferramenta de relacionamento. É uma plataforma que busca criar comunidades, fortalecer amizades e alimentar paixões através do amor pelo esporte. Disponível nas versões iOS e Android, o aplicativo permite que os usuários criem perfis com base em suas preferências e habilidades esportivas, proporcionando “matches” com outros praticantes das mesmas modalidades.

Ao ser questionado sobre o nome do aplicativo, Edu Sani explica que “Blink” (piscar) e “Fitness” (em forma) representam a essência da plataforma, onde a conexão não se resume apenas a perfis, mas às paixões compartilhadas. Os usuários podem definir o raio de alcance para encontrar outros praticantes nas proximidades com perfis semelhantes.

O BlinkFIT chega em um momento em que estudos apontam a relação entre esporte e felicidade. Uma pesquisa realizada pela Ticket Sports em parceria com a Netshoes mostrou que mais de 9 mil atletas consideram o esporte como um fator importante para a felicidade, além de promover saúde física e mental.

Além disso, a matéria destaca os benefícios da prática regular de atividade física na vida sexual, com dados apresentados por Institutos Nacionais de Saúde dos EUA. A pesquisa ressalta que a atividade física pode contribuir significativamente para o aumento da libido e melhoria do desempenho sexual, destacando a importância do BlinkFIT como um espaço que vai além do esporte, abrangendo também o aspecto afetivo da vida dos usuários.

Com o slogan “BlinkFIT – Jogue, Conecte, Ame”, o aplicativo promete movimentar não apenas o universo esportivo, mas também o coração dos seus usuários, proporcionando experiências e conexões significativas. Faça o download e descubra a química perfeita em https://www.blinkfit.com.br/.