BIS adquire naming rights do Morumbi, estádio do São Paulo FC

Depois dos rumores se iniciarem há quase uma semana, a BIS e o São Paulo anunciaram nesta terça-feira (26), que o estádio Cícero Pompeu de Toledo, popularmente conhecido como Morumbi, terá um novo nome: MorumBis. No acordo entre o São Paulo Futebol Clube e a marca de chocolate BIS, da empresa Mondelēz Brasil, ficou determinado que por R$75 milhões durante os próximos 3 anos, o estádio se chamará MorumBis. A intenção da BIS com essa parceria é se aproximar de seus consumidores em seus momentos de entretenimento e lazer, reafirmando seus ideais de irreverência, leveza e diversão, por meio de um dos locais mais famosos da cidade de São Paulo, enquanto que o clube teve outras motivações para a realização do negócio.

“Estamos muito felizes com a chegada da Mondelēz Brasil à nossa casa, que agora passará a ser o MorumBIS. O São Paulo é uma marca forte e global, assim como a nossa nova parceira. O Morumbi é um estádio vibrante e ao mesmo tempo tradicional, assim como BIS. A junção dessas duas potências é um casamento perfeito”, declara Eduardo Toni, diretor executivo de Marketing do São Paulo.

Alvaro Garcia, Vice-Presidente de Marketing da Mondelēz Brasil, festeja novo negócio da BIS: “É uma imensa felicidade fazer esse anúncio que para nós faz todo sentido. Sabe todos os momentos da nossa vida que pedem bis? Aqueles que queremos repetir e deixam um gostinho de quero mais? Então, assim será o MorumBIS. Mais uma música, mais um show, mais um gol, mais da torcida cantando junto”.

Além de continuar recebendo jogos nacionais e continentais de futebol, o MorumBIS continuará sendo o palco de grandes shows, sobretudo de artistas internacionais, como ocorreu em 2023 com as bandas Coldplay, Red Hot Chilli Peppers e RBD. Devido a essa variedade, a marca BIS tem seus atributos reforçados, como afirma a diretora de marketing da Mondelēz Brasil, Fabíola Menezes: “Além dos momentos que queremos repetir e pedem BIS, é impossível também não associar a marca com a versatilidade do estádio. De grandes jogos a palco de shows, assim como BIS, que possui opções para comer sozinho, em família, pode ser usado em receitas e diferentes sabores”.