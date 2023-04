Bianca Lyouman: a influencer que transformou conhecimento em negócio escalável

Descubra como a treinadora e influencer Bianca Lyouman transformou um serviço limitado em um negócio escalável vendendo conhecimento, e como isso pode revolucionar o mercado de especialistas

Bianca Lyouman é um dos grandes nomes do showbusiness nacional da educação. A treinadora e influencer tem uma tática para transformar serviços limitados em negócios escaláveis: vender conhecimento ao invés de vender tempo.

A estratégia de vender conhecimento pode ajudar a transformar habilidades em um negócio escalável e mudar a vida profissional de especialistas

Segundo ela, muitos profissionais acabam vivendo um ciclo vicioso ao venderem apenas o seu tempo. É o caso de um amigo marceneiro, com muitos clientes e muito trabalho, mas sem dinheiro, sem tempo e com clientes insatisfeitos. Ele era um especialista com décadas de experiência, mas acabava caindo na mesmice ao contratar ajudantes para torná-los especialistas, perdendo-os após um ano e meio de trabalho e voltando a acumular serviços, perder tempo, ter clientes insatisfeitos e se afundar financeiramente.

Para resolver esse problema, Bianca propõe que o profissional venda o seu conhecimento e ensine em escala, fazendo mais dinheiro, investindo menos tempo e formando novos especialistas no mercado através de cursos técnicos profissionalizantes pela internet.

Ela mesma segue essa estratégia e, através das redes sociais, ajuda a muitas pessoas que precisam obter uma nova profissão para começar no trabalho rapidamente e ter um negócio. Sendo assim, Bianca não só ajuda a si mesma como também ajuda outras pessoas com suas instruções.

A venda de conhecimento está se tornando cada vez mais popular na era da internet, revolucionando o mercado de especialistas. É possível transformar qualquer habilidade em um negócio escalável, e Bianca é um exemplo disso. Com sua história inspiradora, ela mostra que é possível transformar a própria vida e ajudar outras pessoas ao mesmo tempo.