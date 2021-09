Bia Doria inaugura exposição no Parque Global

A mostra contará com 25 obras exclusivas e será apresentada em um jantar realizado no estande de vendas do Parque Global

A artista plástica e primeira-dama do Estado de São Paulo Bia Doria inaugurará uma exposição de arte na próxima terça-feira (21). A mostra contará com 25 obras exclusivas e será apresentada em um jantar realizado no estande de vendas do Parque Global, um projeto imobiliário de alto padrão considerado o maior da América Latina, localizado na capital paulista. O jantar será assinado pela chef Renata Vanzetto e a carta de vinhos pelo renomado sommelier Manoel Beato.

O empreendimento está sendo desenvolvido pela Benx Incorporadora em parceria com a megaincorporadora norte-americana Related, do empresário bilionário Jorge Pérez, e tem um forte viés artístico. Entusiasta das artes, Pérez é dono do PAMM, o museu mais importante de Miami (EUA). Cada uma das 5 torres residenciais do Parque Global receberá uma curadoria de obras de arte e terá o seu lobby decorado pelo renomado escritório de design inglês United, que assina interiores icônicos dos hotéis W. Marriot e Four Seasons, do restaurante Nobu e outros residenciais de Londres.

Além de residencial, o Parque Global também contempla um shopping center e um centro de inovação, saúde e educação em um único endereço. Com padrão triplo A, os apartamentos vão de 142 a 552 metros quadrados, com ticket inicial de R$ 2 milhões e chegando a R$ 10 milhões. O VGV total do complexo é de R$ 11,5 bi.

O evento contará com a presença de 70 pessoas, entre empresários, executivos e pessoas ilustres. O jantar seguirá todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A partir de quarta-feira (22), a exposição de Bia Doria no Parque Global estará aberta ao público para visitação por 40 dias.