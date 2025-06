Benjamin Cano Planès lidera desenvolvimento de ONG voltada ao apoio à adoção responsável

Em entrevista exclusiva ao Jornal de Brasília, o apresentador francês Benjamin Cano Planès falou sobre o projeto que atualmente ocupa parte central de sua vida.

Planès lidera o desenvolvimento de uma ONG voltada ao apoio à adoção responsável. Com abertura prevista para os próximos meses, ele afirma que o ímpeto surgiu da necessidade de fazer a diferença na vida de crianças e adolescentes que precisam de apoio.

Segundo o Portal CNJ, apenas 3.409 adoções foram concluídas no Brasil em 2024. A pesquisa também revela que a maioria das crianças em abrigos têm mais de 7 anos, enquanto a maior parte dos interessados em adotar prioriza a escolha por bebês.

“Ao longo dos anos, percebi a importância de criar um espaço onde a inclusão, a proteção e o amor possam ser promovidos. Acredito que cada criança merece um lar e oportunidades iguais, e nossa ONG busca ser uma luz nesse caminho.”

Lucrécia, filha mais nova de Benjamin. (Foto: Divulgação)

O apresentador é pai de duas crianças adotadas por ele e o empresário francês Louis Alain Planès, vítima de um trágico acidente em agosto de 2023. Pai solo de Lucrécia e Vinícius há quase 2 anos, as dificuldades na vida de Benjamin o servem como impulso para ecoar a mensagem de amor ao próximo que cultivou intimamente na vida familiar.

“Nossa ONG pretende apoiar projetos que promovam a adoção responsável, a educação e a capacitação de famílias adotivas, além de oferecer suporte psicológico para as crianças e suas famílias. Também queremos desenvolver iniciativas de conscientização sobre a importância da adoção e do acolhimento, promovendo eventos e campanhas que engajem a comunidade”, assegura.

Atualmente, a ONG está na fase de estruturação e busca por parcerias e recursos para garantir o início seguro e a continuação plena dos serviços que serão oferecidos. “Esperamos abrir as portas nos próximos meses, após finalizarmos a parte burocrática e organizacional. É um momento de muito entusiasmo.”

As metas também fazem parte do projeto nobre que se ergue. Benjamin conta que, no período de um ano, a expectativa é a de estabelecer uma rede sólida de apoio para cerca de 100 famílias adotivas e impactar diretamente a vida de 200 crianças. “Além disso, queremos realizar campanhas de conscientização que atinjam milhares de pessoas, visando aumentar a visibilidade e a compreensão sobre a adoção”, conclui.

Louis Alain Planès faleceu em agosto de 2023 após acidente no Rio de Janeiro. (Foto: Divulgação)

Para o apresentador, a cerne da ONG carrega uma certeza: a adoção é um ato de amor. “É uma oportunidade de oferecer um lar a uma criança que precisa e, ao mesmo tempo, um caminho de transformação para as famílias. A adoção deve ser vista como uma escolha positiva e enriquecedora, tanto para os pais quanto para as crianças”, Benjamin endossa.

Embora o Brasil tenha avançado em diversas áreas no que tange o apoio à adoção, diz o francês, ainda há muito a ser feito. Ele compara o país a outras localidades, sobretudo à Europa: “o processo é mais ágil e as campanhas de conscientização são mais frequentes. Aqui, ainda enfrentamos desafios significativos. É fundamental que continuemos a trabalhar juntos para melhorar o sistema e garantir que todas as crianças tenham acesso a um lar amoroso”, finaliza.