Benjamin Cano e pais prestigiam campeãs na Sapucaí

Apresentador francês foi ao camarote Mar assistir aos desfiles

No último sábado, 25 de fevereiro, Benjamin Cano, apresentador francês, acompanhado dos seus pais, prestigiou o desfile das campeãs na Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Benjamin Cano celebrando a Vida com o Carnaval Carioca – Foto Arquivo Pessoal/ Divulgação

Os seis primeiros colocados – Grande Rio, Estação Primeira de Mangueira, Beija-Flor de Nilópolis, Unidos de Vila Isabel, Unidos do Viradouro e a campeã Imperatriz Leopoldinense – desfilaram pela avenida.

Benjamin, que mora na cidade há 10 anos, aproveitou o momento para curtir a folia do último dia de Carnaval carioca, presente no camarote Mar. Para ele, a festa é mais que uma tradição: é uma paixão. “Juntos caímos na folia, dançamos até o sol nascer e celebramos a vida com muita animação e amor”, conta.

O carnaval carioca é considerado uma das maiores festas populares do mundo, atraindo milhares de turistas e foliões, sendo uma grande oportunidade para celebrar a vida e vibrar positivamente