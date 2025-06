Bell Marques, Rafa e Pipo Marques voltam à Naturaltech 2025 com novos sabores do Choco Energy

De 11 a 14 de junho, Bell Marques, Rafa e Pipo retornam à Naturaltech 2025, no Distrito Anhembi, em São Paulo, celebrando um marco importante para a 100% Você, marca de suplementos alimentares criada pela família. Depois de estrear no evento em 2024 e se tornar um dos destaques da feira, a marca volta com o dobro do espaço e uma série de experiências para os visitantes — incluindo o lançamento de dois novos sabores do Choco Energy e novos tamanhos de embalagem.

Sucesso entre quem busca mais disposição e foco, o Choco Energy é um suplemento à base de cacau premium, colágeno Verisol, cafeína natural, stevia, vitaminas e minerais. Com sabor marcante e fórmula funcional, o produto caiu no gosto do público e se consolidou como o carro-chefe da marca — perfeito para quem quer energia de forma prática e gostosa.

O estande da 100% Você este ano também promete ser um dos mais movimentados da feira, com degustações dos lançamentos, um bar exclusivo de smoothies feitos com Choco Energy, ativações interativas, experiências sensoriais e a presença de Bell Marques, Rafa e Pipo Marques, além de outras personalidades que estarão no espaço ao longo dos quatro dias — alguns nomes já confirmados, outros ainda serão revelados nos próximos dias.

100% Você apresenta lançamentos, ativações sensoriais e reforça crescimento no setor de suplementos

O crescimento da marca no último ano foi expressivo. Desde a estreia na Naturaltech, a 100% Você ampliou sua rede de pontos de venda e hoje já está presente em praticamente todos os estados do Brasil, além de ter acelerado a entrada em marketplaces, farmácias e redes de varejo, atendendo a um público cada vez maior que busca saúde, energia e bem-estar no dia a dia. “A conexão que criamos com o público foi muito além do que imaginávamos. A Naturaltech foi, sem dúvida, um divisor de águas para a marca” , comenta Rafa Marques.

Além do Choco Energy, a marca leva para a feira sua linha completa de suplementos, como creatina e melatonina, além de itens de lifestyle desenvolvidos exclusivamente para o evento — como mochilas, garrafas térmicas e copos, que traduzem o estilo jovem, prático e descomplicado da 100% Você.

“ Nosso propósito é simples: oferecer produtos que entregam bem-estar, energia e saúde, mas de um jeito leve, prático e gostoso. A gente acredita muito nisso — e é incrível ver como o público abraçou essa ideia”, finaliza Pipo Marques.