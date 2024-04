Believe expande no Brasil: novo escritório no Rio para potencializar música independente

A Believe, gigante global da música digital, marcou um novo capítulo em sua história no Brasil com a inauguração de um espaçoso escritório de 250 m² no Le Monde Offices, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Este evento de abertura, realizado no dia 18 de abril, contou com a presença de figuras icônicas da música brasileira como João Gomes, os Gilsons, e diversos DJs e empresários do setor.

João Gomes with Believe executives – Jaime Costa, Viktoria Siniavskaia and Alejandra Olea – Foto André Bittencourt/Believe

O novo escritório no Rio se junta às bases da empresa em São Paulo e Salvador, consolidando ainda mais a presença da Believe no cenário musical brasileiro. A empresa, que já opera em mais de 50 países, vê no Brasil um mercado vital para sua estratégia de expansão e apoio a gêneros musicais diversificados, com um foco especial na música urbana.

Artistas Kadu Martins e João Gomes no coquetel de inauguração do novo escritório da Believe – Foto André Bittencourt/Believe

Alejandra Olea, Managing Director das Américas, destacou a prosperidade da Believe no país e o compromisso com a inovação. “Nossa nova sede no Rio é uma prova viva de nosso longo prazo de dedicação ao mercado brasileiro. Foi projetada para capacitar nossa equipe a oferecer suporte inigualável a artistas e selos que representamos local e regionalmente”, afirmou Olea.

Novo escritório da Believe, com tecnologia de ponta, visa ampliar o suporte aos artistas locais e consolidar o mercado de música independente no Brasil – Foto André Bittencourt/Believe

Jaime Costa, General Manager para Brasil e Portugal, expressou seu entusiasmo com o novo espaço. “É a realização de um grande objetivo. Representa um novo momento para a companhia e simboliza a expansão da Believe no país ao longo dos últimos anos”, disse Costa. Ele também destacou que o novo escritório permitirá a realização de workshops, sessões de trabalho ampliadas e eventos especiais, reforçando o apoio ao crescimento do cenário musical brasileiro.

O novo escritório da Believe não é apenas um espaço de trabalho, mas um hub de inovação e apoio ao talento musical independente, prometendo ser um ponto de encontro para artistas, empresários e entusiastas da música de todo o país.