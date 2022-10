Beleza na Web comemora 15 anos e GKay é o rosto da celebração

Denominada Purple Party, evento conta ainda com nomes, como Mari Saad, Nah Cardoso, Pri Caliari, entre outros

Dona de uma das festas mais memoráveis dos últimos tempos, a influenciadora, youtuber e atriz Gessica Kayane será a estrela da noite da festa de comemoração do aniversário de 15 anos, e participará das ativações da celebração, que acontece ainda este mês, em São Paulo.

Renata Gomide, diretora de marketing do Grupo Boticário

Além da artista, a festa será marcada pela presença de grandes nomes da internet, como Mari Saad, Brigitte Calegari, Nah Cardoso e Pri Caliari, como parte do squad da marca, e ainda com a presença ilustre de experts renomados do mercado da beleza.



Mari Saad

O evento contará com diversas ativações interativas que promovem experiências de descobertas, como uma leitura de astrologia e uma batalha artística, além de drinks, DJs e muitas surpresas. Os convidados também serão surpreendidos na entrada com um Purple Carpet, onde serão abordados por Rica Benozzati e Yohan Nicolas, personagens de um grande programa de entretenimento, e questionados sobre as apostas de beleza e moda para o look da festa.



Brigitte Calegari

Segundo Renata Gomide, diretora de marketing do Grupo Boticário, a aposta da marca na influenciadora partiu da busca por uma personalidade que seja referência no mundo das tendências. “Precisávamos de alguém que fosse uma ditadora de tendências e uma super referência no mercado, e logo pensamos na Gkay” comenta a executiva, “Estamos muito felizes com essa parceria, em ter como estrela de um momento tão importante para a marca uma pessoa que carrega tanto carisma e confiança, além de saber dar uma festa como ninguém” brinca Renata.

Nah Cardoso

Segundo Gkay, a parceria é de muita sintonia, “Quem me acompanha sabe que eu amo tudo o que é relacionado à beleza e mantenho uma rotina com todos os cuidados, como um belo skincare. Então, olha que moral, minha gente!”, comenta a influenciadora. “Incrível receber o convite como embaixadora da campanha de 15 anos da Beleza na Web. Todo mundo vendo meu rostinho por aí, na hora de comprar aqueles produtinhos mara! Quero todos conectados nas surpresas dessa parceria”, finaliza.