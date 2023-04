“Beleza limpa”: Saiba como são produzidos cosméticos naturais e inteligentes no Brasil

Especialistas explicam como os aromas afetam a mente e bem-estar e quais os processos e etapas para criar produtos naturais que cuidam do corpo, de dentro para fora

Você já ouviu falar em clean Beauty ou beleza limpa? “Clean beauty” em inglês, é um movimento do mercado de cosméticos que segue em alta. O conceito trouxe para as nécessaires dos consumidores brasileiros variedades de produtos nacionais que não possuem substâncias que possam causar danos à saúde e à pele dos usuários. Juntando isso aos cosméticos inteligentes, criados, por meio da aromaterapia, para limpar, cuidar e embelezar, simultaneamente, o externo e interno, promovendo beleza e cura de dentro para fora, o resultado é uma solução completa para os dias atuais, onde o autocuidado vai além da superfície.

Isa Santini, CEO do Ateliê Beauty, explica que “todo novo produto passa por muitas etapas para que seja um sucesso”

Contudo, você já parou para pensar como são produzidos esses cosméticos no Brasil? Para que cada produto nacional chegue às prateleiras, um processo longo e minucioso é realizado, por meio de uma equipe especializada de profissionais que cria desde a pesquisa de mercado e o storytelling até as ações de cada nota e ingrediente.

“É chique estar conectado com a natureza. E, quando falamos de natureza, falamos de ativos naturais que o nosso corpo reconhece e absorve”, afirma Marcia Rissato, terapeuta Floral de Bach Original, que desmistifica a terapia floral, além de CEO da Pomander – Florais e Aromas, marca responsável por criar um aroma exclusivo para perfumar o Cristo Redentor. “Quando falamos de cosméticos inteligentes, estamos falando de aromaterapia, experiência olfativa e afetiva feita por meio de óleos essenciais, que, por meio das moléculas contidas em seus ativos, afetam o sistema límbico do corpo e influenciam nas emoções de cada pessoa, de acordo com suas vivências e jeitos de agir e reagir. Isso torna o momento de criar uma linha de produtos um grande desafio, já que trabalhar com o que agrada o coletivo é um trabalho incansável”, complementa.

A expert, que conta com mais de 120 produtos próprios e coleções exclusivas com grandes nomes do mercado, como a estilista e empresária Carol Bassi e a empreendedora e especialista em luxo e beleza Isa Santini, afirma que o processo de desenvolvimento de um cosmético nacional, 100% natural e à base de óleos vegetais e veganos, pode demorar de seis meses a um ano. “São vários ensaios e reuniões para encontrar o aroma que a pessoa deseja. Por trás, é claro, sempre tem um perfumista e especialista em aromaterapia. Depois, vem a fase de testes, para que as ações do produto alcancem o efeito desejado, sem causar qualquer dano aos usuários. Além disso, todo produto que lançamos passa por aprovação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para, só assim, chegar ao corpo e olfato do público final”, explica Marcia.

Os cosméticos inteligentes, criados pela aromaterapia, tem a função de limpar, cuidar e embelezar

O mercado da “Beleza limpa”

Quando se trata da parte mercadológica do lançamento de cosméticos, Isa Santini, empresária especialista em gestão de luxo e marketing digital e CEO do Ateliê Beauty, spa conceito que oferece experiência revolucionária, imersiva e tecnológica para cuidar do corpo e da mente, é quem lista o passo a passo de um best-seller. “Todo novo produto passa por muitas etapas para que seja um sucesso. Primeiro, a marca ou empreendedor realiza uma pesquisa de mercado, para entender as necessidades e preferências dos clientes em potencial. Depois de definido o nicho escolhido, acontece o desenvolvimento do produto. Em paralelo, o marketing atua no desenvolvimento do nome, rótulo, storytelling – a história que aquele cosmético irá contar – até o plano de marketing para divulgação da novidade”, conta.

A empreendedora, que viaja cinco vezes ao ano para o exterior em busca de novidades nunca vistas no país, por exemplo, lançou a collab Essence by Isa Santini e Ateliê Beauty, idealizada junto a Marcia Rissato nas Ilhas Maldivas, conhecidas por suas paisagens paradisíacas, e que traduziu a energia e emoções trazidas em sua fragrância para o seu público. “Sabemos que nenhum procedimento estético sozinho vai deixar as pessoas felizes se elas não estiverem felizes por dentro. Por isso, criamos uma maneira de convidá-las a ficarem também bonitas de dentro para fora, por meio de uma experiência sensorial e imersiva que as leva para um lugar de paz e felicidade”, enfatiza Santini.

Ao todo, são três produtos distintos da collab, lançada em 2021: o Golden Hour (R$120), aroma de ambiente que traz luz, energia e esperança, com nota principal de bergamota, fragrância que afasta a irritabilidade e a fadiga, a fim de proporcionar alegria e vontade de viver; o Óleo de Banho Blue Hour (R$90), que nutre e hidrata a pele, com fórmula que contém vitaminas A, D, E, óleo essencial de lavanda, que relaxa o corpo, a mente e afasta os sentimentos indesejados e cansaço acumulado, pimenta rosa, que auxilia na queima da gordura, e óleo de gerânio, considerado um anti-envelhecimento que ajuda a resgatar as propriedades perdidas na pele; e o mais novo lançamento da marca, o Sabonete Líquido Blue Hour (R$150), que nutre e hidrata a pele após o banho, com fórmula que contém vitaminas A, D e E, óleo essencial de lavanda, pimenta rosa e óleo de gerânio.

“Para desenvolver o aroma da Isa, que traz a essência de luz, alegria genuína e a energia natural que ela possui, fizemos em torno de cinco reuniões até chegar em um que personificava sua aura. Depois, fomos à fábrica para a produção e passamos pelo processo de verificação. No fim, cada um deles levou cerca de seis a oito meses para serem desenvolvidos e comercializados”, conta Rissato. “A linha de produtos conta com Florais de Bach, tratamento desenvolvido na década de 1930 por um médico inglês, o Dr. Bach, e que é um mix de 28 flores, as quais cada uma delas trata e transforma estados mentais negativos em positivos. Assim como os óleos essenciais, eles trabalham o físico e o emocional, mas são mais energéticos e agem, instantaneamente, no bem-estar, assim que a pessoa sente o seu cheiro. O principal floral que energiza o aroma da Isa cuida da individualidade e proteção”, completa.

Para o futuro, Isa Santini e Marcia Rissato prometem mais uma novidade de produto natural, que começará a ser desenvolvido com exclusividade. “Nossa meta agora é ampliar a maneira das pessoas se cuidarem e fazer algo exclusivo, para proporcionar aconchego, acolhimento e paz dentro de casa, local aberto para acolher emoções e sentimentos. Queremos criar um Roll-On para passar em diferentes áreas do corpo e uma vareta para deixar no ambiente e levar um pouco do toque e acolhimento que oferecemos no Ateliê Beauty para o lar”, finaliza Isa Santini.

Com entrega para todo o Brasil e compras via WhatsApp, os produtos não possuem contraindicações e podem ser utilizados diariamente, seja durante uma pausa ou um day spa.