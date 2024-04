Beleza importada: catarinense brilha em curso internacional de harmonização facial em BH

No último fim de semana, o Instituto Transformando Faces em Belo Horizonte foi palco de um evento que atraiu olhares de diversos países. Entre os participantes estava Luísa Caser, farmacêutica e especialista em harmonização facial de Florianópolis, que se destacou no curso “Full Face”. O curso, que promove técnicas de preenchimento total do rosto, foi ministrado pelo renomado Dr. Igor Alves, cirurgião-dentista conhecido por seus tratamentos em celebridades.

Com mais de 47 horas de imersão, o curso abrangeu desde palestras sobre segurança jurídica até práticas ao vivo, estendendo-se até as primeiras horas da manhã em alguns dias, demonstrando o comprometimento e a intensidade do aprendizado. “Foi uma verdadeira maratona. A técnica ‘Full Face’ proporciona resultados naturais e impressionantes, algo que eu nunca havia visto em minha carreira”, relatou Luísa, emocionada com a experiência.

O evento não só serviu como uma plataforma de aprendizado mas também como um meio para debater o futuro da estética facial. Segundo Dr. Adalberto, “o curso visa não apenas ensinar, mas também quebrar preconceitos sobre a harmonização facial, mostrando que, quando feito com habilidade e responsabilidade, o procedimento pode elevar a autoestima dos pacientes com segurança”.

Luísa, que já participou de congressos internacionais, incluindo dois em Paris, destacou a importância de eventos como este para a atualização profissional e o networking. “Além das técnicas, a troca de experiências com colegas de diversos cantos do mundo é fundamental para o nosso crescimento profissional”, concluiu.

Este curso em Belo Horizonte marca mais um passo na carreira já brilhante de Luísa Caser e destaca o Brasil como um centro de excelência em estética e cuidados com a beleza.