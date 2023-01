Beleza além dos padrões: Dra Iolanda Negrão, criadora do método  “Identidade Orofacial”, anuncia novidades após temporada na Europa

A cirurgiã dentista pioneira em harmonização facial e reconhecida pela naturalidade dos seus procedimentos, fala dos projetos para 2023 inspirados em viagem a Paris

Beleza com identidade, leveza e naturalidade. O estereótipo de que harmonização facial proporciona traços parecidos para todos os rostos passa longe da linha de trabalho de Dra Iolanda Negrão. A cirurgiã dentista reconhecida por desenvolver o método “Identidade Orofacial” – que tem justamente o propósito de proporcionar beleza sem tirar a identidade do paciente – está preparando mais novidades para aquecer o mercado da beleza e, mais do que isso, auxiliar seus pacientes a encontrar suas melhores versões.

Recentemente, Dra Iolanda Negrão passou uma temporada na Europa e conta como a arte reflete no seu trabalho e a inspira para valorizar a beleza das suas pacientes e não necessariamente alimentar os padrões impostos pela sociedade. “Em Paris existe arte em todos os cantos, então quando ficamos um período lá, nós respiramos arte. Um exemplo disso foi visitar o museu do Louvre. Lá eu tive a oportunidade de ter contato com artistas de várias gerações que ressaltam a beleza feminina em suas formas naturais, sem tanto esse tracejado grosseiro e essa padronização que existe hoje com a harmonização facial desenfreada”, conta.





Dra Iolanda Negrão compartilha o que esse período agregou, na prática, ao seu trabalho.” Então, o principal acréscimo que essa temporada em Paris me trouxe foi manter a linha natural que eu já apresento e me baseando agora em grandes artistas, pintores e escultores onde os padrões da época atravessam o tempo e a mulher continua sendo retratada de uma maneira muito delicada e feminina. Tudo isso mantendo sempre a beleza original, cada rosto com uma beleza diferente e única. Então essa viagem trouxe para mim, que já trabalho com o público feminino, a certeza que estou no caminho certo”, afirma.

Para ficar de olho

A Dra Iolanda Negrão adiantou também que em breve trará uma novidade exclusiva justamente para quem busca procedimentos estéticos que priorizem a naturalidade. “Foi desenvolvida uma fórmula exclusivamente pra mim na França e eu já a trouxe para o Brasil. Logo mais será lançada uma linha de tratamento de pele de altíssima qualidade direcionada para esse público que busca beleza sem abrir mão da naturalidade. Em muito breve vocês terão acesso a mais informações”, adianta.