“Bela Vista”: Nizz lança canção que inspirou conceito de EP

Single chega a todos aplicativos de música nesta sexta-feira, 4 de novembro, com visualizer no Youtube



Após os lançamentos de “Liberdade” e “Paraíso”, vem aí mais um grande single da revelação do POP, Nizz. “Bela Vista” chega a todos aplicativos de música nesta sexta-feira, 4 de novembro. A faixa, que deu origem ao conceito do EP programado para início de 2023, apresenta ainda visualizer romântico no Youtube do artista.

A canção fala de um amor leve que funciona mesmo de longe (Créditos: Divulgação / Headmedia)

Composta por Nizz e Los Brasileiros, que também assina a produção da faixa, “Bela Vista” foi quem desencadeou toda a ideia do primeiro projeto autoral do artista. “Quando eu terminei Bela Vista, apesar de eu não ter escrito com esse intuito, comecei a escrever sem parar porque queria explorar melhor o conceito e as músicas da EP foram surgindo. A canção fala de um amor leve que funciona mesmo de longe. Mostra que se as duas pessoas estiverem dispostas tudo pode dar certo e que as dificuldades ficam pequenas quando se tem amor”, explica Nizz.

Já o clipe em formato de visualizer, é um plano sequência que mostra de forma simples aquela rotina maravilhosa de casal estrelado por Nizz e a modelo Gabriela Possa (@gabipossa), que também participou do visualizar de Lavender Sunflower do artista Tory Lanez. “Escolhemos ações específicas para representar tudo que um casal faz em um final de semana juntos”, completa.

Nascido na Zona Norte de São Paulo, Nizz sempre se interessou pela arte como um todo e, através da forte veia artística presente em sua família, se apaixonou pela música. Devido à influência do hip-hop em sua infância, Nizz se encantou pelos toca-discos e iniciou, aos 15 anos, sua carreira como DJ.

Durante seus oito anos como DJ/beatmaker, integrou diversos projetos como Família MV, Hollywoodogz, Timão & Pumba Tour e Treze&Nizz. Em Parceria com a CEIA Ent., um dos maiores selos do rap nacional, abriu os shows da turnê “Ladrão” do cantor Djonga e fechou o ano com a turnê internacional Treze&Nizz USA TOUR passando por San Diego, Los Angeles, San Francisco e Orlando.

Devido à influência do hip-hop em sua infância, Nizz se encantou pelos toca-discos e iniciou, aos 15 anos, sua carreira como DJ.(Créditos: Divulgação / Headmedia)

Teatro, dança, moda e música sempre fizeram parte da vida de Nizz, que não se fechou apenas para o lado musical e em paralelo à sua carreira como DJ, construiu também sua carreira na moda. Sendo hoje um dos maiores nomes do fashion streetwear, realizou campanhas para marcas renomadas como Burberry, Diesel, Comme Des Garçons, Havaianas, Adidas e Farfetch, um dos maiores nomes no e-commerce mundial.

Aos 24 anos, o cantor, compositor, DJ e modelo compõe o time da gravadora Head Media/Universal e segue com uma série de lançamentos – sendo “Liberdade” o mais recente – que prometem muita personalidade através de seus looks inovadores e da mistura do house com as fortes características brasileiras em sua música pop.