Beauty Fair 2023: a coroação de Marielle Paixão e Glauber Pádua

Os vencedores do Miss e Mister Brasil 2023 falam sobre suas jornadas e sonhos realizados

A cidade de São Paulo brilhou ainda mais durante o fim de semana, quando a Beauty Fair, a maior feira de beleza das Américas, foi o palco do aguardado concurso Miss e Mister Brasil 2023. Com representantes de todos os 26 estados do Brasil, do Distrito Federal e das ilhas Turísticas do país, a competição estava repleta de talento e beleza.

Glauber, representante comercial e modelo conquista título nacional Marielle Paixão realiza sonho de representar a beleza preta

O evento começou na quinta-feira, 7 de setembro, e culminou em um emocionante concurso realizado no sábado, 9 de setembro, no palco principal da Beauty Fair. Apenas os Top 20 finalistas tiveram a oportunidade de competir no palco, onde foram avaliados por um painel de 13 jurados composto por artistas, cantores e especialistas do setor de beleza. Os critérios incluíam beleza, elegância, postura e responsabilidade social.

Beleza e talento no Mister Brasil 2023

A cerimônia de abertura contou com palavras inspiradoras da gerente da Beauty Fair, Marie Suzuki Fujisawa, e foi apresentada pelo Mister Brasil Embaixador do Beleza do Bem, Vinicius Arruda, e pelo presidente do Sindicato Nacional Pró-Beleza, Márcio Michelasi. O evento também contou com a presença de vencedores de edições anteriores, como Bruno Poczinek, Bruno Ferraz, Willian Herculano, João Koque, e a Miss Brasil 2022, Tatiana Bertoncini, que estava lá para passar sua coroa para a nova eleita.

Beleza nacional em destaque na Beauty Fair

As estrelas da noite foram Marielle Paixão, representante da Ilha de Itaparica na Bahia, de 21 anos, modelo e estudante de direito, eleita Miss Brasil 2023, e Glauber Pádua, representante de Goiás, de 31 anos, modelo e representante comercial formado em Ciências Contábeis, eleito Mister Brasil 2023.

Para Marielle Paixão, sua vitória representou a realização de um sonho e a oportunidade de inspirar outras mulheres: “Ser eleita a Miss Brasil 2023 é mais que um sonho, é uma realização. No ano de 2022, fiquei em segundo lugar no Miss Bahia e ganhei o título de Miss Bahia Pró-Beleza, o que me deu a chance de participar do Miss Brasil. Hoje, posso dar voz a todas as mulheres pretas que sonharam em chegar aqui.”

Glauber Pádua, o Mister Brasil 2023, também expressou sua honra e seu compromisso com o país: “Ser eleito Mister Brasil 2023 foi um momento único e especial. Espero que este reinado sirva de inspiração, pois quero ajudar diversas pessoas, especialmente crianças, levando amor, alegria, esperança e dignidade.”

Além de ganhar viagens e agenciamento de carreira, os eleitos também se tornam Embaixadores da Beleza no Brasil, trabalhando em projetos sociais como o Beleza do Bem, que auxilia crianças em situação de vulnerabilidade social, e o Salve Uma Mulher, que combate o feminicídio e o assédio.

Os vencedores também terão a oportunidade de lançar uma linha de cosméticos com a marca Miss e Mister Brasil em parceria com a EFFY Professionnel, proporcionando uma plataforma para que suas vozes e imagens continuem a inspirar o país e o mundo.

Agora, Marielle Paixão e Glauber Pádua se preparam para representar a beleza brasileira em etapas internacionais, consolidando-se como embaixadores da cultura e da beleza do Brasil no cenário mundial. Para saber mais sobre o Miss e Mister Brasil, acompanhe o Instagram @missemisterbrasil.