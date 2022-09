Beauty Fair 2022 recebe stand social em prol das mulheres com câncer de mama

O espaço exclusivo irá reverter o valor da entrada para o Instituto Protea e visitantes vão ganhar produtos da TRUSS e de outras marcas apoiadoras da ação

A maior feira de beleza das Américas recebe até a próxima terça-feira (6) mais de 200 mil profissionais do setor, para apresentar novidades, marcas, workshops e congressos com o tema “é hora de acelerar”.

Este ano, a Feira Internacional de Beleza Profissional Beauty Fair chega a sua 17ª edição, sendo mais uma vez uma porta de entrada para empresários que desejam criar conexões de negócios em toda a América do Sul, além de proporcionar um ambiente de negociação e compra com condições únicas e oportunidades de atualização profissional.

“O tema da Beauty Fair 2022, batizado de ‘Acelera’, convida os visitantes a investir em suas carreiras agora que o terreno se mostra fértil, após o difícil período vivido pela área durante a pandemia. Nesse momento, os clientes retomam seus hábitos de beleza e bem-estar, voltando a lotar salões, clínicas e perfumarias. Por isso, é preciso aproveitar o timing e lançar mão da oportunidade de fazer parte do evento mais importante do ano para os profissionais e negócios de beleza”, diz o site oficial da feira.

Com o apoio de marcas como a TRUSS, que incentivam as práticas sociais, o evento será realizado no Expo Center Norte, em São Paulo, e contará com uma estande voltado ao lado social em prol de mulheres que lutam contra o câncer de mama.

O Projeto Beauty Fair Social terá um stand exclusivo na feira, com um valor de visitação simbólico de R$ 20 reais. O valor dará direito aos visitantes ganharem produtos da TRUSS e de outras marcas apoiadoras da ação, que será revertido ao Instituto Protea, que busca possibilitar às mulheres acometidas pelo câncer de mama e em estado de vulnerabilidade social melhores condições de tratamento.

“O Instituto Protea nasce em 2018, porque acreditamos que todas as mulheres têm o direito à vida em sua plenitude e, portanto, têm o direito de receber um tratamento digno, de qualidade e de forma ágil após o diagnóstico do câncer de mama. Sabemos que mulheres são guerreiras e resilientes, principalmente em situações adversas. Então, queremos ser suas parceiras e ajudá-las nesta etapa difícil para que a sua vida continue linda, leve e forte após a doença por muitos e muitos anos!”, declara o site oficial do projeto.

O stand do Projeto Beauty Fair Social fica localizado na Rua E-03. Para mais informações, clique aqui.