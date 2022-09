Beatmaker e produtor musical Palpatinho em minidocumentário lançado pela Amazon Music

“A Evolução dos Beatmakers” conta como Papatinho se tornou um dos maiores nomes da música urbana do Brasil

Com duração de 17 minutos, “A Evolução dos Beatmakers”, estrelado pelo beatmaker e produtor musical Papatinho, traz detalhes de sua carreira e como ele assumiu o protagonismo na cena urbana.

A história é contada por Papatinho, que aborda sua própria trajetória a partir do ConeCrewDiretoria, passando pelas batalhas de beats de que ele participou no início de carreira, o trabalho com outros grandes artistas, como Marcelo D7, Gabriel O Pensador, Seu Jorge e Anitta, até o lançamento do seu selo, Papatunes, pelo qual já produziu novos artistas de sucesso como L7nnon e MC Hariel.

“É fundamental para o Amazon Music produzir conteúdos que vão muito além da música. O minidocumentário ‘A Evolução dos Beatmakers’ é um excelente exemplo de como podemos contar boas histórias por meio de uma produção audiovisual”, celebra Bruno Vieira, head de Amazon Music no Brasil.