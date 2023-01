BBB23: Big Fone vai tocar durante programação especial do Gexperience, o Parque Temático da Globo

Aqueles que atenderem o Big Fone vão ganhar um kit especial temático do BBB. Além disso, visitantes poderão sentir um gostinho da casa mais vigiada do Brasil com a réplica do confessionário e decoração temática

Atenção, preste bem atenção: no Gexperience, o parque temático da Globo, você pode se sentir como um dos brothers dentro da casa mais vigiada do Brasil. Com o começo da nova edição do BBB, o Gex preparou uma programação de atrações perfeitas para qualquer fã do reality.

Durante as duas primeiras semanas de fevereiro, aqueles que estiverem no Gexperience terão que ficar tão ligados quanto os brothers, pois o Big Fone vai tocar! Nas próximas quinta-feiras (02/02 e 09/02), quem for mais rápido e conseguir atender o Big Fone primeiro ganhará um kit especial com produtos temáticos do BBB. Serão dois premiados a cada dia – o famoso telefone vai tocar uma vez no período da tarde e outra à noite.

Dentro da Arena Globoplay, os visitantes encontrarão também o confessionário usado na edição de 2021 aberto para visitação, onde é possível tirar fotos e postar nas redes sociais, usando as hashtags #BBBnogex #VemViverAGlobo. Além disso, diretamente do cenário oficial do BBB, o robô mascote do reality também ficará exposto na entrada do Gex durante todo período de exibição do programa.

Além da experiência do Big Brother, o Gexperience ainda tem atrações fixas como o “Globoplay Experience”, uma cápsula 9D inédita no Brasil que permite que o público possa viver diferentes sensações a partir de cenas de novelas e séries como ‘Verdades Secretas 2’, ‘Sessão de Terapia’, ‘Desalma’ e ‘Arcanjo Renegado’, entre outras produções originais.

Já no “Talent Mirror” é possível escolher personagens de tramas como ‘Um Lugar Ao Sol’ e ‘Nos Tempos do Imperador’ para tirar uma foto ao lado do seu talento preferido. Na experiência “Você em Cena”, o visitante pode se divertir no famoso fundo verde em chroma key e se colocar como protagonistas em cenas de ‘Aruanas’ e ‘D.P.A.- Detetives do Prédio Azul’. O espaço ainda conta com uma réplica do cenário do Lady Night, com Tatá Werneck.

Serviço gexperience

Shopping Market Place: Av. Dr. Chucri Zaidan, 902 – Vila Cordeiro, São Paulo

Horário de funcionamento: terça a sexta das 12h às 22h, sábados das 10h às 22h, domingos e feriados das 12h às 20h

Ingressos: site gexperience