’BBB22’: Influenciadores Álvaro e Virginia tem atitudes suspeitas e internautas sondam participação no reality

Novembro é um mês onde os internautas já começam a especular quem estará na próxima edição do reality show “BBB”. Ou seja, qualquer atitude suspeita levanta a curiosidade dos amantes do programa. Para a edição do ano que vem — e comemorativa de vinte anos do programa —, os influenciadores Álvaro e Virginia Fonseca são os maiores especulados.

Na última sexta-feira, (12), o humorista foi flagrado tirando algumas fotos que poderiam ser para a divulgação da sua participação nas redes sociais durante o programa. Fazendo caras e bocas e apontamento para um fundo em chroma key, dá a entender que ele usará a mesma tática criada por Manu Gavassi para o “BBB20”: gravar vídeos e tirar fotos especiais.



Já Virginia, que já revelou em seu podcast “PodCats com Camila Loures que participaria do “BBB”, tirou seu alongamento de cílios que utiliza há muitos anos. A influenciadora alegou que seria para reaprender a se maquiar com rímel para acompanhar seu marido, o cantor Zé Felipe, durante os shows da volta de sua turnê pós pandemia. Mas os internautas já apontam que seria porque o tempo de confinamento no programa poderia deixar os cílios desgastados sem manutenção.



Mas de qualquer forma, o perfil no Twitter “Choquei” revelou que os sondados que já teriam feito exames médicos seriam: os cantores Lexa, Di Ferrero, MC Carol e Negra Li; e os atores Ellen Roche, Rodrigo Simas, Aline Riscado, Jonathan Azevedo e Ícaro Silva.