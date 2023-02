BBB 23: Referência em moradia, QuintoAndar, distribui 50 prêmios de mil reais cada para o público do reality show

Na segunda participação da empresa na casa mais vigiada do Brasil, os participantes ganharam prêmios que podem chegar a um ano de aluguel grátis

A participação do QuintoAndar, maior plataforma de moradia do Brasil, no Big Brother Brasil, teve início no final do mês passado com a Festa da Casa Nova e um super show do Skank. Para a segunda aparição da marca, uma dinâmica na área externa da casa comandada por Ana Clara e que premiou 6 brothers, sendo 5 premiados com prêmios em dinheiro para morar melhor e 1 premiado com “um ano de aluguel grátis”.

O QuintoAndar é a maior plataforma de moradia do Brasil e oferece uma experiência direta, simples e transparente para quem busca um lugar para morar. Créditos: Divulgação

Na tarde da última terça-feira (14), a casa mais vigiada do Brasil foi invadida por cães farejadores, mas calma, era uma ação do QuintoAndar para demonstrar um dos seus principais diferenciais. Nela, os participantes do programa, vestidos de farejadores, demonstraram como funciona o Farejador de Imóvel da plataforma que ajuda, todos os dias, milhares de brasileiros a encontrar seu imóvel ideal e morar melhor.

Na ação, os participantes do programa, vestidos de farejadores, demonstraram como funciona o Farejador de Imóvel da plataforma. Créditos: Globoplay

Durante a dinâmica, cada um dos brothers precisou encontrar dois imóveis, totalizando seis, com características específicas e que, de acordo com pesquisa inédita encomendada pelo QuintoAndar, correspondem ao desejo da maioria dos brasileiros. Entre os achados da pesquisa estão: 67% dos brasileiros preferem casa a apartamento, 45% dos entrevistados responderam que o imóvel dos sonhos tem três dormitórios e, para finalizar, 70% disseram que adorariam que a tão sonhada residência tivesse uma piscina.- qualquer semelhança com a casa mais vigiada do país não é mera coincidência.

A boa notícia é que, com atributo Farejador de Imóveis do QuintoAndar, qualquer pessoa pode inserir as características do imóvel desejado e, ao localizar um que esteja dentro do padrão, a própria plataforma envia o alerta de novo imóvel disponível, mais rápido, mais fácil e mais seguro.

O QuintoAndar premiou 6 brothers, sendo 5 premiados com prêmios em dinheiro para morar melhor e 1 premiado com “um ano de aluguel grátis”. Créditos: Globoplay

“Assim como no ano passado, estamos levando para o Big Brother o que temos como missão de levar para nossos clientes: inovação, facilidade e segurança na hora de buscar um novo imóvel. Estar no Big Brother neste ano faz parte da nossa estratégia, que é levar nosso produto a nível nacional, para que cada vez mais brasileiros consigam morar de forma descomplicada e segura”, comenta Flávia Mussalem, diretora de Marketing do QuintoAndar.

Após a ação que aconteceu na área externa da Casa, os participantes puderam relaxar no espaço delicioso, cheio de comidinhas e refrescos promovido pela marca. À noite, com a transmissão da edição, a empresa anunciou a reabertura da promoção que prevê a distribuição de 50 prêmios de R$ 1 mil reais na primeira parcela do aluguel para quem fechar contrato com o QuintoAndar.

Além disso, vai ao ar o segundo episódio do Churrasquinho da Vivian, websérie co-criada entre Globo e QuintoAndar e que recebe convidados especiais para trocar experiências e perrengues sobre procurar imóvel e dividir a casa, mas também momentos de comemoração, como o alívio de encontrar o imóvel ideal a poucos cliques.

A exemplo do sucesso do ano passado, em que trouxe a ex-BBB Manu Gavassi para uma parceria de conteúdo, neste ano a parceria é com Camilla de Lucas, que está com a marca pela segunda vez e repercute em seu perfil as ativações do QuintoAndar no programa.

Prêmios para os brothers e para o público

Para esta ativação, o QuintoAndar preparou prêmios para os brothers e para os telespectadores. Ao final da dinâmica, Fred (Desimpedidos) ganhou um ano de aluguel grátis. Os prêmios não param por aí, são ao todo 150 prêmios de R$ 1 mil, que virarão crédito na fatura do primeiro mês de aluguel em locação intermediada pelo QuintoAndar. Em cada uma das ações, os 50 primeiros clientes que assinarem o Contrato de Locação e preencherem todos os requisitos constantes do Regulamento serão premiados.