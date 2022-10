Barbie faz reformas emergenciais em casas de São Paulo

Em parceria com ONG, a iniciativa global reúne colaboradores da empresa em Heliópolis

Nesta sexta-feira, 14, cerca de 25 pessoas, entre colaboradores locais da Mattel e voluntários da organização, se unem para um dia inteiro de dedicação a seis casas. Além de pintura interna, realização de reparos elétricos e hidráulicos, estão programadas outras melhorias, como reformas de banheiros e telhados, instalação de caixas d´águas e abertura de janelas.

A marca de bonecas mais vendida no mundo, e a ONG Habitat for Humanity (Habitat para a Humanidade Brasil, em português), juntam forças em uma parceria inédita e global para dar início a ações de melhorias habitacionais no país

A iniciativa de Barbie acontece em outros países, como Estados Unidos e Canadá. “Por meio da parceria entre Mattel e a Habitat for Humanity, buscamos preservar as comunidades ao redor do mundo fornecendo casas melhores, mais seguras e mais acessíveis. Com este projeto, comemoramos 60 anos do nosso icônico produto Barbie Dreamhouse, e no qual buscamos apoiar 60 casas em todo o mundo, dando-lhes a casa dos seus sonhos”, disse Miguel Ángel Torreblanca, Head de Marketing da Mattel Latin America.

Miguel Angel Torreblanca

De acordo com Mário Vieira, diretor executivo da Habitat para a Humanidade Brasil, “melhorias habitacionais garantem mais qualidade de vida para as famílias beneficiadas. São reparos que ajudam a recuperar a dignidade de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Essa ação busca reforçar a moradia digna como um direito social de todos”, conta. Para selecionar as famílias que serão beneficiadas com as reformas, a ONG utiliza uma série de critérios, como a renda familiar, a situação de precariedade e de insalubridade da moradia. Famílias chefiadas por mulheres, e/ou com crianças, idosos e portadores de deficiência são priorizadas.