Barbie: A boneca mais famosa do mundo ganha sua própria cor de tinta de parede da Coral

Essa parceria pode ser vista em primeira mão na Haus Decor, a mais nova feira do circuito de decoração, que ocorre até o 17 de março, na São Paulo Expo

Um show de cores, texturas e referências da cultura pop. Essa é a proposta do estande da Tintas Coral com a Barbie na Haus Decor, a mais recente feira de decoração do mercado, realizada até o dia 17 de março, simultaneamente à Expo Revestir, em São Paulo. O espaço ilustra a mais nova parceria da marca e espelha a ousadia do desafio: brincar com a história da boneca icônica para refletir a tendência Barbiecore e desafiar os consumidores, arquitetos e decoradores a perderem o medo e promoverem uma decoração mais alegre, ousada e que possa considerar a individualidade de quem mora naquele lar. Sem pasteurizações e sem receio de serem singulares.

A parceria entre a Barbie e Coral pode ser vista em primeira mão na Haus Decor, a mais nova feira do circuito de decoração. Créditos: Divulgação

Para cumprir o papel desse desafio, a Tintas Coral está lançando uma coleção de 14 cores com a Barbie para colorir paredes e tetos de lares reais. “Nossa ideia é que, assim como a Barbie inspirou tantas crianças a serem o que quiserem, possamos inspirar as pessoas a sonharem com uma casa que reflita quem elas são com toda intensidade e alegria que o mundo pós-pandêmico merece. Essa não é uma coleção infantil, apesar de poder ser usada nesse sentido. É uma coleção de cores que desafia os adultos a serem mais criativos e únicos. Os millennials são a primeira geração de pessoas saindo das casas dos pais para morarem sozinhas. Isso demanda que, nos novos tempos, as pessoas possam ter uma casa criada para elas mesmas, refletindo a sua individualidade. Por mais que visualmente as cores remetem ao lúdico, com a combinação certa podemos criar espaços cheios de personalidade”, conta Juliana Zaponi, gerente de Comunicação e Cor da AkzoNobel Latam, fabricante da Tintas Coral.

Ela explica que a coleção vai ao encontro do novo morar que ganhou força nos últimos anos, um espaço multifuncional e aconchegante que expresse o estilo de seus moradores. “A Coral acredita no poder transformador das cores. A Barbie há mais de 60 anos inspira pessoas a serem o que quiserem. Faz todo o sentido uma paleta da collab Coral e Barbie para criar projetos com a cara do cliente. Todos temos nossa casa dos sonhos e queremos um lar inspirador”, diz Juliana Zaponi.

A nova paleta da Coral apresenta as esperadas nuances de rosa, ao lado de outras cores para um ambiente divertido e inspirador. Estão entre elas o pink “Passo de Dançarina”, o amarelo “Futurista” e o azul “Mergulho Refrescante”. Completam a coleção os tons: “Íris do Mar Rosa”, “Malva Rosada”, “Rosa Valentim”, “Verde Riacho”, “Beleza do Caribe”, “Olhar Encantador”, “Fábula Encantada”, “Roxo Palácio”, “Pirulito de Limão”, “Energia Vital” e “Salto Campeão”. O lançamento está previsto para junho e estará disponível nas lojas especializadas.

A proposta do estande da Tintas Coral com a Barbie na Haus Decor é apresentar ao público um de cores, texturas e referências da cultura pop. Créditos: Divulgaçã

Tendência Barbiecore — Há décadas a Barbie dita tendência e se molda aos tempos. Com diversas profissões — cerca de 200 carreiras, incluindo arquiteta, bombeira, astronauta e candidata à presidência dos Estados Unidos, enquanto era vestida por mais de 50 estilistas, como Oscar de La Renta, Chanel e Vera Wang –, nunca deixou de lado sua identidade poderosa e inconfundível. Desde os desfiles de moda da temporada de inverno do ano passado, que trouxeram de volta o pink característico das roupas e acessórios da boneca que já haviam ecoado no passado, o Barbiecore tomou não somente o mundo fashion, mas também a decoração. É tendência que segue em 2023 como uma nova forma de expressão, com muita personalidade e alegria e que pode ser vista no estande da Coral na Haus Decor. Com altas doses de escapismo e surrealismo, o espaço mostra que o Barbiecore é um jeito bem descontraído de autoexpressão, e, em leves pitadas inspiradoras, pode transportar esse estilo colorido, radiante e inclusivo da Barbie sonhadora e realizada.

Divertido, alegre e cor de rosa, o movimento Barbiecore é uma declaração sobre os novos tempos. Um grito de liberdade sobre os ânimos do mundo pós-pandemia, que reverbera e convida a viver dias melhores e mais coloridos. Mais do que um banho de rosa choque, é coragem, inclusão e feminilidade, mas também é repleto de personalidade, empatia, modernidade e sofisticação. “O que a Coral propõe com essa collab é um movimento de despasteurização da decoração, desafiando as pessoas a usarem mais cores, personalizarem suas casas. Hoje vemos o quanto uma decoração afetiva, com objetos que tenham significado para os moradores, é um diferencial. E as cores ajudam nessa identificação. Mas é preciso usar rosa, as cores da Barbie? Não necessariamente. A nossa provocação é para que as pessoas saiam do status quo em relação às cores. E, nesse sentido, a Coral, há anos, vem sendo a parceira para essa transformação da casa”, explica Priscila Perez, especialista em Cores da AkzoNobel para Tintas Decorativas na América do Sul.

Quem também embarcou o mood lúdico com muita personalidade e explosão de cores da proposta do estande foram os Decornautas. “Sempre interpretamos a Coral como (cor)municação. Nós nos expressamos naturalmente por meio das cores e o label é o nosso parceiro exclusivo no segmento”, comenta André Rodrigues.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jornalistas, publishers e diretores criativos, Allex Colontonio e André Rodrigues fizeram a curadoria dos móveis assinados para o espaço, trazendo jovens designers para interpretar a cartela de cores da Barbie by Coral. Alguns móveis foram desenvolvidos em versões customizadas especialmente para o espaço. A convite da dupla, os talentosos Jefferson Branco, Victor Vasconcellos e Leonardo Zanatta trabalharam, cada qual ao seu modo, na aplicação da paleta de rosáceos em mobiliários — e adoraram!

A dupla também trouxe um tempero vintage ao estande, com um banco Toy assinado pelo celebrado Jayme Bernardo, uma colaboração em match com a proposta onírica do projeto original do estande — e, ao mesmo tempo, com o estilo Barbiecore. Além disso, uma cortina metálica reproduzindo as antigas divisões das casas populares brasileiras do interior atualiza a memória afetiva. E como um toque high design não poderia faltar, os curadores indicaram desde poltronas seriadas de Jader Almeida até luminárias italianas consagradas.

No estande da Tintas Coral na Haus Decor, um espaço instagramável explicará aos visitantes o movimento Barbiecore que resultou na parceria com a Barbie. Créditos: Divulgação

Coral na Haus Decor — No estande da Tintas Coral na Haus Decor, um espaço instagramável explicará aos visitantes o movimento Barbiecore que resultou na parceria com a Barbie. Uma “loja de brinquedos” apresentará aos profissionais, de uma forma lúdica, as principais ferramentas de cores da marca, como o estudo anual de tendência de cores e comportamento ColourFutures, o leque de cores com 2.079 tons, a ferramenta digital Color Sensor para auxiliar na busca de tonalidades, e o Teste Fácil, uma amostra de tinta de verdade para facilitar a escolha da cor na hora de especificar e comprar produtos. Tudo isso, claro, entremeado pelas famosas bonecas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O estande também tem espaço para a exposição de produtos premium. São eles: Decora Matte, Decora Efeito Cimento Queimado, Coral Super Lavável, Renova Lousa, Coral Proteção Sol & Chuva, Coralit e Sparlack Cetol.

O local conta ainda com espaço para um café, um palco para as palestras e encontros diários, e uma sala para apresentação do Coral Matiz, o programa de relacionamento da Coral com arquitetos, designers de interiores e paisagistas. E se este ano a temática do estande está tão ligada à cor e ao universo feminino, a marca não poderia deixar de reservar um espaço para apresentar seus programas sociais: o Movimento Tudo de Cor renova espaços públicos e comunidades em todo o Brasil; o Coral Mulheres na Cor capacita mulheres em situação de vulnerabilidade como pintoras profissionais.