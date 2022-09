Barbearia inovadora que atende cliente em ônibus participa de Shark Tank Brasil

Barber Store começou na pandemia, se destacou na região e cresceu 250% no último ano

Nesta quinta-feira (22), o programa Shark Tank Brasil recebe Maurilio Moraes, CEO da Barber Store. O empreendedor, que é formado em ciências contábeis, fez da barbearia seu sonho. No reality de empreendedorismo que é exibido no Sony Channel, Maurilio conta sobre seu negócio que se destacou pela inovação no jeito de fazer cabelo e barba.

Barbearia funciona dentro de um ônibus na cidade de Jacareí/SP (Foto: Divulgação)

O negócio se iniciou em meio a pandemia, no mês de outubro de 2020 na cidade de Jacareí, interior de São Paulo. Para se diferenciar num mercado concorrido, Maurilio personalizou um ônibus e tornou o veículo sua barbearia exclusiva. Logo, o negócio fez sucesso e se destacou na região.

Além de ser um estabelecimento comercial fixo, a Barber Store tem um grande diferencial: é itinerante! O ônibus funciona normalmente e a barbearia participa de ações em eventos e outros endereços, além do que fica costumeiramente instalado.

No episódio inédito do Shark Tank Brasil, Maurilio defendeu seu negócio para os tubarões e foi desafiado a explicar os motivos para receber aportes dos empresários.“Quantas pessoas, simultaneamente, eu consigo atender num ônibus?”, questionou Felipe Titto ao empreendedor. O proprietário da Barber Store não hesitou em explicar: “Quatro clientes por vez”.

Maurilio Moraes durante o programa Shark Tank Brasil (Foto: Divulgação Sony Channel/ Shark Tank Brasil)



Ainda na conversa com o “tubarão”, Maurilio explicou que gastou 100 mil reais para fazer o ônibus, sendo que conseguiu adquirir o automóvel por 20. O programa Shark Tank Brasil com a participação da Barber Store é exibido nesta quinta-feira (22), às 21h30 no Sony Channel. Canal 633 (Claro/NET), canal 537 (SKY), canais 641, 847, 91 (VIVO) e canais 45, 545 (Oi).