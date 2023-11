BandSports amplia presença digital com webprogramas exclusivos de Fórmula 1 e futebol

Novos programas oferecem conteúdo envolvente e diversificado para fãs de esportes

O BandSports, conhecido por sua cobertura esportiva diversificada, deu um passo à frente na era digital com o lançamento de quatro novos programas transmitidos exclusivamente em seu canal no YouTube e TikTok. As novas atrações giram em torno do emocionante universo da Fórmula 1 e do apaixonante mundo do futebol, oferecendo uma mistura de informação, entretenimento e resenha para os espectadores ávidos por conteúdo esportivo.

Ale Speitzzer e Isabella Ayami apresentam o programa Na Reta dos Boxes às segundas (Divulgação/BandSports)

“Na Reta dos Boxes”: Segundas-feiras após cada etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, os fãs podem sintonizar “Na Reta dos Boxes”. O programa reúne especialistas e aficionados pela Fórmula 1 para analisar o desempenho das equipes, pilotos e mergulhar nos bastidores do fim de semana de corrida. Apresentado pela dupla Ale Speitzzer e Isabella Ayami, o programa oferece conteúdo de forma leve e descontraída, proporcionando uma experiência única aos fãs.

Conheça os novos programas de esportes do BandSports no YouTube e TikTok

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Resenha do Assunça”: Às terças-feiras, o ídolo do Palmeiras, Marcos Assunção, comanda seu podcast “Resenha do Assunça”, dedicado ao futebol. Conhecido por sua maestria em cobranças de falta e passes precisos, o ex-jogador compartilha histórias incríveis do mundo do futebol e convida convidados especiais para um bate-papo descontraído.

“Esquentinha no BandSports”: As quartas-feiras são para esquentar a torcida antes dos principais confrontos de futebol. Os apresentadores e convidados trazem as últimas notícias, polêmicas e momentos engraçados, proporcionando diversão e descontração para os espectadores. Marcos Assunção e Matheus Gavazzi lideram a atração, trazendo suas paixões pessoais pelo esporte para o público.

“Pendurados”: Encerrando a semana esportiva com chave de ouro, “Pendurados” vai ao ar às sextas-feiras. O programa é marcado por debates acalorados e interação com os espectadores, que podem enviar perguntas, comentários e desafios aos apresentadores. João Sales e Lucas Rezende lideram essa atração envolvente, trazendo a experiência de cobertura de eventos esportivos de grande porte.

Com esses novos programas digitais, o BandSports reforça seu compromisso de proporcionar aos fãs de esportes uma experiência completa, que vai além da cobertura tradicional, trazendo informação, entretenimento e resenhas para os amantes da Fórmula 1 e do futebol. Não perca a oportunidade de acompanhar essas novidades, sempre às 14h, de segunda a sexta-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Onde assistir:

No Canal Oficial no YouTube – youtube.com/@Bandsportsoficial

Pelo TikTok – tiktok.com/@bandsports

os muito especiais.