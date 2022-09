Banda Rock Beats promete agitar Brasília na véspera de feriado

Apresentação acontecerá nesta terça (06) no espaço Brazólia

Nos preparativos para o feriado que comemora a Independência do Brasil, a banda brasiliense Rock Beats acaba de anunciar uma grande novidade para os fãs de Brasília, o show “Festa”, que acontecerá na terça-feira (06), a partir das 20h, no espaço Brazólia Cozinha e Bar.

Prometendo agitar a véspera de feriado, os músicos trazem um repertório recheado com o melhor do rock nacional e internacional, além de grandes sucessos autorais como “Nosso Planeta”, “Menina” e “Tudo Certo, Tudo Errado”, essa última que conta com mais de 100 mil plays somente no Spotify.

Com uma turnê pelo Brasil, os artistas confessam que estão animados para retornar aos palcos da cidade natal. “Já estamos ansiosos. Faremos literalmente uma festa em casa e todos vocês são os nossos convidados. Será uma noite incrível, com muito rock e alguns convidados surpresa. Não vamos deixar ninguém ficar parado”, convida a banda que acaba de atingir a marca de 52 milhões de visualizações no canal oficial no YouTube.

Serviço:

Rock Beats Em Casa

Quando: 06/09 (terça-feira)

Onde: Brazólia Cozinha e Bar (SGO Q 3)

Horário: A partir das 20h

Ingressos: A partir de R$50,00

Onde comprar: Sympla