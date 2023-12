Balneário Camboriú no Foco: Corretora Karina Smaniotto alcança Top 50 Nacional

Atuação internacional e expressivo Valor Geral de Vendas consolidam Karina como destaque no mercado imobiliário

O mercado imobiliário brasileiro está em constante evolução, impulsionado por fatores econômicos e sociais que moldam as dinâmicas regionais. No epicentro dessa transformação, a corretora Karina Smaniotto emerge como uma das figuras mais influentes do setor, conquistando seu lugar entre os 50 maiores influenciadores do mercado imobiliário nacional.

Karina, com uma trajetória de 16 anos na corretagem, teve seu início vendendo imóveis pelo programa Minha Casa Minha Vida em Brusque (SC). Há seis anos, concentra sua atuação no litoral catarinense, especialmente em Balneário Camboriú, além de marcar presença no mercado internacional com a venda de propriedades em Orlando, na Flórida, e em Portugal.

A região Sul, em particular Santa Catarina, tem experimentado um notável crescimento no número de corretores imobiliários, evidenciando o aquecimento do mercado. Segundo pesquisa do DataZAP+, a região registrou um aumento significativo, passando de 20,2% para 23,5%. Esse incremento, associado ao vigor do mercado imobiliário nacional, coloca Santa Catarina como um protagonista nesse cenário de expansão.

Karina Smaniotto, com um Valor Geral de Vendas anual superior a R$ 80 milhões, não apenas figura entre os 50 maiores influenciadores do mercado imobiliário, mas também é uma força catalisadora de mudanças. Criadora do Método MTV (Mulher Também Vende) e embaixadora do aplicativo DWV, Karina é reconhecida não apenas pelo seu sucesso profissional, mas também pelo seu papel inspirador para outras mulheres no ramo imobiliário.

Com mais de 30 mil seguidores em suas redes sociais, a corretora não se limita ao papel de profissional de destaque. Karina é palestrante e busca incentivar outras mulheres a se destacarem no mercado imobiliário, promovendo uma visão inovadora e inclusiva.

O cenário imobiliário catarinense, especialmente em Balneário Camboriú, reflete não apenas números e estatísticas, mas uma narrativa de crescimento, inovação e liderança. Karina Smaniotto personifica essa história de sucesso, deixando uma marca indelével no mercado imobiliário, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil.