Badi Assad anuncia datas de turnê que vai rodar o país, além dos Estados Unidos, França, Áustria e Alemanha

Com o mesmo nome de seu mais recente álbum, “Ilha”, série de apresentações já conta com 12 datas confirmadas

Com novo projeto, intitulado “Ilha”, Badi Assad, uma das artistas mais versáteis do país, está de malas prontas para viajar o país em sua mais nova turnê. Levando as oito canções inéditas do álbum, seus grandes sucessos e releituras de clássicos da MPB, a artista ainda irá passar pelos Estados Unidos, França, Áustria e Alemanha levando a música popular brasileira para todos os locais.



Badi Assad emergiu como uma das artistas mais versáteis de sua geração

Ao lado dos músicos Meno Del Picchia (contrabaixo e samplers) e Décio 7 (bateria e samplers), Badi Assad apresentará ao vivo as faixas recém lançadas de sua autoria “Eterno” e “Palavra” e as compostas em parceria com Chico César, Alzira E, Lucina, Lívia Mattos e Dani Black: “Do silêncio veio o som”, “Traga-me”, “Fruto”, “Ilha das Flores”, “Olhos d’água” e “Ilha do Amar”; além da versão original da autoral ‘Waves’, música presente no CD Chameleon (1998) que entrou para a trilha musical do filme Hollywoodiano ‘It runs in the family’ com Kirk e Michael Douglas. Para fechar o repertório, a cantora ainda fará releituras de grandes canções como “A Raça Humana” e “Se quiser falar com Deus” de Gilberto Gil e “Comportamento Geral” de Gonzaguinha.

Produzido por Márcio Arantes – conhecido por trabalhos com Maria Bethânia, Emicida e Mariana Aydar- o novo álbum da Badi Assad, “Ilha” traz um diálogo entre diferentes gerações acerca de reflexões sobre o início de um novo mundo e as escolhas que faremos para essa nova construção, recheando-se de reflexões poéticas a partir de uma visão universal sobre o ser humano.

“São reflexões e sentimentos sobre o lugar de onde viemos, sobre as energias opostas e complementares feminina e masculina, sobre ter encontrado um lugar seguro, representado por uma Ilha. Como receberíamos a primeira fruta? O projeto ainda traz reflexões sobre as palavras e a evidência dos resultados catastróficos sobre uma sociedade que governa para a conquista do poder e não para o bem-estar coletivo e da evolução humana”, explica Badi Assad.

O show “Ilha” tem uma ficha técnica primorosa, trazendo figurino de Teresa Abreu, cenografia de Vinicius Simões, projeto de luz de Miló Martins e direção geral de Rodolfo Dias Paes (DiPa), recheado de efeitos especiais.

Já quando Badi se apresenta em formato Solo, o repertório se expande para abraçar músicas que também enfatizam sua performance virtuosística na voz e violão.

Em 2018 o filme sobre sua vida ‘Badi’ ganhou vários prêmios nacionais e internacionais

Violonista, cantora, malabarista vocal, compositora e escritora, Badi Assad emergiu como uma das artistas mais versáteis de sua geração. Com 20 álbuns lançados em todo o mundo e mais de 40 países visitados, seu CD Wonderland de 2006 foi selecionado entre os 100 melhores da prestigiada BBC London e também foi incluído entre os 30 melhores da Amazon.com. Em 2018 o filme sobre sua vida ‘Badi’ ganhou vários prêmios nacionais e internacionais, como o de melhor documentário no LABAFF (Los Angeles Brazilian Festival de Cinema).

Turnê Badi Assad

Agenda no Brasil

15/10

ILHA – BadiAssad e Banda

Teatro Profº Lucila Martarello Astolpho, Teatro da Cidade das Artes – 20h

São João da Boa Vista – Rua Santo Antonio, 632 – Jd São Benedito

19/10

IILHA – BadiAssad e Banda

Teatro Ralino Zambotto- 20h

Itatiba – Rua Romeu Augusto Rela 1100

26/10

Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí convida Badi Assad – 20:30h

Teatro Procopio Ferreira

18/11

ILHA – BadiAssad e Banda

Cine Itá Cultural- 20h

Atibaia – Rua Visconde do Rio Branco, 51, Centro

26/11

ILHA – BadiAssad e Banda

Teatro Carlos Gomes – 20h

Bragança Paulista – Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 251- Centro

Bragança Paulista

27/11

ILHA – BadiAssad e Banda

Teatro Avenida- 20h

Espirito Santo do Pinhal – Av. Oliveira Mota, 51, Centro

*Agenda Internacional*

Badi Assad Solo

01/10

University of North Carolina School of the Arts – Winston-Salem, NC – 19h

02/10

The Velvet Note – Alpharetta, GA – 19h

29/10

FESTIVAL DE GUITARE DE NICE – Nice, France – 21h

03/11

ORF-Funkhaus Wien – Wien, Austria – 19:30h

05/11

Kulturzentrum Schlachthof – Bremen, Germany – 20h

06/11

Pavillon – Hannover, Germany – 20h