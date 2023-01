Azzy é a mais nova contratada da Warner Music Brasil

Rapper acumula quase 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 50 milhões de views no YouTube

Um dos principais nomes femininos do rap nacional atualmente, Azzy assinou contrato com a Warner Music Brasil nesta sexta-feira (13). Com apenas 20 anos de idade, a artista versa sobre amores mal resolvidos e a importância do empoderamento feminino em suas canções. Nascida em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, a cantora acumula quase 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 50 milhões de views no YouTube.

“Estamos imensamente felizes em ter a Azzy em nossa casa! É um orgulho muito grande ter essa artista de tanto talento, com uma identidade incrível e que representa com tanta verdade e presença feminina no rap”, diz Leila Oliveira, Presidente da Warner Music Brasil.

Azzy sempre acreditou que chegaria longe com sua arte

“Uma oportunidade de tornar real todos os sonhos de uma menina que sempre acreditou que pudesse chegar tão longe”, declara, Azzy.