Cantor português Axel lança seu especial de natal gravado em São Paulo

O cantor português Axel está lançando seu especial de natal “O Meu Natal”, que foi gravado em novembro, no ST4 Estúdio, na cidade de Jandira, município de São Paulo. Inclusive, o cantor já tem datas de shows marcados com este belíssimo repertório pelo Brasil.

O show traz um lindo especial de natal em streaming com 15 músicas — sendo cinco músicas de Portugal, cinco brasileiras e mais cinco do mundo. O especial recebe convidados mais que especiais como: Rodrigo Teaser, Vanessa Jackson, Roberto Seresteiro, Analice Nicolau, Sienna e tantos outros que tiraram um momento para celebrar com amor essa data tão especial. E mesmo em momentos tão difíceis, como este que estamos vivendo devido a Pandemia, a música ainda acalenta nossos corações.

As músicas já estão disponíveis em Pay Per View e nas principais plataformas de streaming. O teaser já está disponível em seu canal no Youtube (youtube.com/AxelOnline).

Clique aqui para comprar ingressos.

Assista ao Teaser:

Assista ao clipe oficial da música “Santa Claus is Coming to Town” com a participação de Sierra: