Aveia de alta qualidade é desenvolvida pela Naturale em parceria com produtor rural

Incluir atividades físicas na rotina e optar por ter na dieta diária alimentos “vivos e funcionais” faz toda a diferença nos resultados quando o assunto é saúde

Especialista na fabricação de alimentos funcionais que possuem a aveia como matéria-prima, a Naturale vem atuando juntamente com o produtor rural Ronaldo Bonamigo, da Sementes Ponteio, no processo de desenvolvimento de uma semente de aveia com máxima qualidade.

A aveia é um alimento que traz uma série de benefícios para quem a consome

Integral por natureza, a aveia é um destes alimentos que trazem uma série de benefícios para quem a consome. Importante fonte de proteínas e fibras, têm altos teores de minerais e vitaminas. A partir do consumo frequente, a aveia auxilia também na redução dos níveis de colesterol; regulação dos níveis de glicose e insulina no sangue; moderação dos efeitos da hipertensão; redução do índice de incidência do câncer de colo, melhor funcionamento do intestino e aumento da sensação da saciedade.

Desde 1974, a Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS realiza pesquisas com aveia branca visando criar cultivares que atendam as necessidades dos produtores rurais, da indústria e dos consumidores.

Para tornar isso possível, a instituição traz aveias com a melhor genética disponível no mundo e, através das técnicas de melhoramentos clássicos, cria outros materiais.

Plantação de aveia na fazenda Sementes Ponteio, em Pejuçara, Rio Grande do Sul.

A partir de uma parceria com a UFRGS, Bonamigo recebe essas sementes e as planta em sua fazenda fazendo, assim, a multiplicação. Do cruzamento até os testes finais, são necessários anos para a obtenção de novos tipos de cultivares.

Se os resultados forem positivos, os novos cultivares são enviados para outros agricultores parceiros da Naturale realizarem o plantio em grande escala, garantindo safras que vão resultar em aveias de alta qualidade.

“A equipe da UFRGS realiza também palestras e treinamentos técnicos para que eles possam assimilar a forma correta do manejo destas sementes”, explica o diretor Comercial, Cristiano Dolzan.

De acordo com o executivo, a partir desta matéria-prima, é possível que a empresa tenha acesso, em primeira mão, aos melhores cultivares, produzindo e oferecendo ao consumidor produtos de excelência e muito sabor.

Dolzan destaca a importância das pesquisas realizadas para todos os envolvidos no processo: os pesquisadores, a indústria, os consumidores e os apaixonados por aveia. “É um trabalho que envolve muito tempo e dedicação, e que vem resultando em cultivares iguais ou melhores aos dos principais produtores mundiais”, afirma, e finaliza: “É a união da ciência com a execução prática dos produtos e o esforço da indústria em prol da humanidade”.