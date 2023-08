Avanços científicos marcam nova era no tratamento de Alzheimer

Evento on-line e gratuito reúne especialistas nacionais e internacionais para abordar as pesquisas e as intervenções farmacológicas e não farmacológicas mais atuais disponíveis no momento

A busca por soluções eficazes no tratamento da Doença de Alzheimer (DA) ganha impulso com a chegada da sexta edição da Jornada Paulista de Alzheimer (JPA), um evento pioneiro que promete revolucionar o cenário científico da área. Organizado pela Associação Brasileira de Alzheimer, regional São Paulo (ABRAz-SP), a JPA, marcada para o dia 2 de setembro, das 9h às 12h30, irá trazer à luz as mais recentes descobertas e avanços no combate a essa doença neurodegenerativa que afeta milhões em todo o mundo.

Lecanemabe e Donanemabe são as terapias para Alzheimer em Destaque na Jornada Paulista

A temática central da jornada, “Uma Nova Era nos Tratamentos da Doença de Alzheimer”, reflete a essência de um evento que busca educar, conscientizar e promover o progresso no entendimento e manejo dessa doença complexa. A DA, que provoca a perda progressiva das funções cognitivas e comportamentais, emerge como um sério desafio de saúde pública. Com o aumento da expectativa de vida, a Organização Mundial da Saúde estima que o número de pessoas vivendo com demência deve crescer consideravelmente nas próximas décadas.

Um dos aspectos mais aguardados da Jornada é a discussão em torno das terapias com anticorpos monoclonais, uma classe de medicamentos que tem a capacidade de modificar os mecanismos fisiopatológicos da doença. Os estudos Clarity AD, que demonstraram os efeitos positivos do Lecanemabe na remoção de depósitos de beta-amilóide no cérebro, e o recente Trail-Blazer, que trouxe à luz o Donanemabe como outra promissora terapia, renovaram a esperança de pacientes e profissionais.

Nesse cenário, a presença do renomado neurologista Gad Marshall, que participou ativamente de ensaios clínicos com as novas medicações, traz um importante viés de compreensão e avanço. A Jornada não se limita aos médicos, mas também se estende aos multiprofissionais, familiares e cuidadores. Com enfoque nas estratégias não farmacológicas e na organização do ambiente, as palestras trazem à tona abordagens inovadoras que buscam melhorar a qualidade de vida das pessoas com demência.

6ª Jornada Paulista de Alzheimer discute as últimas novidades científicas sobre a demência

A Jornada Paulista de Alzheimer é uma oportunidade única para mergulhar no universo das pesquisas mais recentes, ter acesso a insights de especialistas e trocar experiências com profissionais renomados. Em um mundo onde a DA é um desafio crescente, eventos como esse nos lembram que, com o conhecimento certo, podemos entrar em uma nova era de tratamentos e cuidados para aqueles que enfrentam essa jornada desafiadora.

Serviço

Jornada Paulista de Alzheimer ABRAz-SP

2 de setembro, das 9 às 12h30

Inscrição:

✔️Link para a Sala Interdisciplinar para cuidadores, familiares, advogados e profissionais de saúde.

✔️Link para a Sala Médica (temas de interesse clínico para médico)

Outras informações Instagram e Facebook da ABRAz Regional São Paulo