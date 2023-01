Autora americana Lucy Score, best-seller de romances, faz sucesso no TikTok com conteúdos literários

Escritora possui 24 livros publicados e já vendeu mais de 7 milhões de exemplares ao redor do mundo

Lucy Score é escritora do livro “As Coisas que Nunca Superamos”, sensação no TikTok e finalista do prêmio Goodreads Choice Awards 2022 na categoria romance. A obra possui mais de 1,5 milhão de cópias vendidas nos Estados Unidos, com o título “Things We Never Got Over”.

Este impacto é confirmado nas livrarias físicas e online, bem como em grandes eventos, como bienais do livro, que registram aumento na procura e na venda de obras que estejam repercutindo na plataforma digital

Best-seller do The New York Times, a autora escreveu 24 livros e já vendeu mais de 7 milhões de exemplares ao redor do mundo. Sucesso absoluto, “As Coisas que Nunca Superamos” foi traduzida para 27 países e chega ao Brasil em fevereiro pela Alta Novel.

Cada vez mais conhecidos, os chamados “booktokers” são os responsáveis pela criação e propagação de conteúdos literários em formato de vídeos, desde resenhas, até desafios de encenar personagens, listas de leitura e trends.

TikTok x Leitura

Diante disso, surge a curiosidade para entender como o TikTok contribui para o incentivo à leitura. Afinal, o que faz uma obra viralizar? Como a ferramenta tem estimulado jovens leitores? O que o TikTok representa para o mercado literário?

Para dialogar com seu público e responder essas e outras perguntas que envolvam o tema “literatura no TikTok”, Lucy Score promove entrevistas e palestras sobre a experiência de ser sucesso no app.

Sobre a autora

Lucy Score é autora best-seller do The New York Times, USA Today, Wall Street Journal e nº 1 Amazon. Escreve comédias românticas e romances contemporâneos. Ela cresceu em uma família de escritores que insistia que a mesa de jantar servia para ler e se formou em jornalismo.

A autora escreve em tempo integral em sua casa, na Pensilvânia, que ela e o marido dividem com seu gato irritante, Cleo. Quando não passa horas criando heróis destruidores de corações e heroínas incríveis, Lucy pode ser encontrada no sofá, na cozinha ou na academia. Ela espera um dia escrever de um veleiro, condomínio à beira-mar ou ilha tropical com Wi-Fi confiável.

Para saber mais sobre a autora, acesse o site.