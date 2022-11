Autoestima em qualquer idade: Dra Luiza Rocha, referência em procedimentos estéticos minimamente invasivos, fala da alta procura entre mulheres acima de 50 anos

Associar cuidados e procedimentos estéticos com a faixa-etária não é mais uma realidade. Dra Luiza Rocha, médica especializada em procedimentos estéticos minimamente invasivos, afirma que não há uma idade ideal quando o assunto é investir em autoestima e qualidade de vida. Ao contrário, a sócia-fundadora da clínica Sculpt e Skin, inovadora no segmento estético de luxo, revela que existe uma grande procura para atendimentos em mulheres acima de 50 anos. “Nunca é tarde para cuidar de nós mesmos, para melhorar a nossa autoestima. Em nossa clínica diariamente atendemos pacientes acima dos 60 anos”, conta.

Assim como todo e qualquer tipo de procedimento, independente da idade, é necessário prestar atenção em alguns detalhes. Além da escolha de um bom profissional que trabalhe com responsabilidade, Dra Luiza Rocha traz outros pontos importantes. “É necessário que a saúde da paciente esteja estável, que ela tenha hábitos de vida saudáveis e que suas comorbidades, caso as tenha, estejam controladas. Sendo assim, não há motivo para não buscar melhorar sua aparência para se sentir melhor com você mesma”, ressalta.

Entre todas as histórias que passam pela clínica Sculpt e Skin, recentemente uma em específico marcou muito a Dra Luiza. “Uma senhora de 67 anos me procurou no consultório dizendo que desde muito jovem se incomodava com o formato do seu bumbum, mas que nunca teve coragem de buscar um tratamento com medo do julgamento dos filhos. Até que ela encontrou meu perfil no Instagram e começou a acompanhar os meus procedimentos, vendo que frequentemente pacientes mais velhas também realizavam os tratamentos. Então ela criou coragem e resolveu marcar uma consulta, na qual criamos um plano de tratamento que a deixou ainda mais linda! E finalmente ela pôde sanar aquele complexo que vinha a acompanhando desde a sua juventude”, compartilha.

Histórias como essa reafirmam o propósito de Dra Luiza, que é não apenas oferecer um procedimento estético, e sim ir além e proporcionar autoestima. “A emoção dela ao tomar a decisão de finalmente cuidar de si mesma refletiu nos seus olhos que ficaram marejados, ali eu tive a certeza da importância e do poder que o meu trabalho tem na vida das pessoas! Isso não tem preço!”, se emociona.

Com maior expectativa de vida, Dra Luiza comenta que os cuidados para a terceira idade podem proporcionar benefícios que vão além do físico. “Eu sempre digo às minhas pacientes: não existe isso de ‘estou velha demais’ ou ‘não tenho mais jeito’. Hoje as pessoas vivem até os 100 anos de idade, você vai querer passar mais 40 anos da sua vida pensando que deveria ter feito o que você tem vontade? Não, não mesmo! Todo mundo tem o direito de poder cuidar de si mesmo, de melhorar sua autoestima e autoconfiança, isso é fundamental não só para o bem estar físico, mas também para o psicológico. É como se a autoestima desenvolvesse mais autoconfiança. E, por consequência, mais independência e mais qualidade de vida. Por que cogitar que você não merece ter tudo isso? Você merece sim!”, incentiva.