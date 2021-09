Auto Mais chega reformulado em nova temporada, com Cassio Cortes e Cacá Bueno e mais novidades

Programa referência em carros e automobilismo ganha nova identidade visual, novos quadros e novos integrantes

Um dos mais tradicionais programas do país sobre o universo automobilístico, o Auto+ entra em nova fase a partir desta semana, e com um time de peso para levar informação de qualidade aos apaixonados por carros, motos e competições.



Com Cassio Cortes, apresentador e youtuber, o multicampeão Cacá Bueno, dono de cinco títulos na Stock Car, e a repórter Leticia Datena, que já esteve antes no comando de algumas matérias do programa e agora é oficialmente integrante do time, o Auto+ estreia sua nova fase neste domingo, dia 26 de setembro, no Bandsports e no canal oficial no YouTube. Assista ao teaser: https://youtu.be/UVkn3G2_ERE

Cassio Cortes



Mais do que um programa, o Auto+ é uma plataforma 360º que vem inovando e se destacando em diferentes meios. Hoje, contabiliza mais de 800 mil seguidores e fãs apaixonados nas redes sociais, registrando uma média de 180 mil pessoas que acompanham o conteúdo todos os dias, somando mais de 5,4 milhões de pessoas impactadas mensalmente.



“Unindo programa de TV, canal no YouTube, um site muito forte e muita gente boa por trás das câmeras, o Auto+ é uma plataforma com potencial imenso de crescimento nos próximos anos, além de ser algo que se integra organicamente com o meu canal pessoal (YouTube.com/cassiocortes), que agora se junta à família de canais da A+ Content”, comemora Cassio.

Thiago Mendonça

Marcelo Sant´Anna



Com Marcelo Sant’Anna à frente da atração desde 2007, o programa Auto+ conta ainda com os repórteres João Brigato, responsável por avaliações e testes, e Tiago Mendonça, que traz o melhor do automobilismo no Brasil e no mundo.



“Estou super feliz com a “cara nova” do programa. E muito orgulho de representar a paixão das mulheres pelos carros e pelo automobilismo no projeto”, comemora Leticia Datena.



“Já são sete anos como parceiro de conteúdo do Auto+ e nessa nova fase espero contribuir ainda mais com informações, histórias de bastidores e matérias especiais de automobilismo, aproveitando o acesso que a gente tem às corridas e aos pilotos no Brasil e no exterior”, conta Tiago Mendonça, especialista em automobilismo e responsável pelo conteúdo do quadro Racing.

A nova fase do programa começa neste domingo e os telespectadores podem esperar grandes novidades ao longo das semanas, com novos quadros e muita informação de dentro e fora das pistas.



“A estreia da nova temporada do Auto+ com todas essas novidades é o resultado de um trabalho que estamos fazendo há um ano. Agora é a cereja do bolo”, vibra Marcelo Sant’Anna, apresentador e sócio-diretor da plataforma. “Tudo isso já vinha sendo pensado, planejado e estruturado com o objetivo de entregar a base necessária para que pudéssemos dar esse passo a mais.”, completa.

João Brigado

Leticia Datena



Das pistas para as telas

Dono de uma carreira de sucesso nas pistas e um dos recordistas de títulos da Stock Car, Cacá Bueno fará sua estreia na televisão.

Cacá Bueno



“Estou muito feliz com essa nova fase. Falar de carros, automobilismo e competições, um pouco de tudo o que move o mundo automotivo, mas sem estar sentado no cockpit, e dessa vez do lado fora, cara a cara com o telespectador, com o fã e com todos aqueles que gostam de carro é muito legal. A maioria das vezes que as pessoas me veem estou dentro de um carro, de macacão, capacete e não tenho oportunidade de ter esse olho no olho. Estou muito feliz com essa nova fase, tomara que todo mundo goste, estou muito animado”, comemora Cacá Bueno.