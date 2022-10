Aulas de Medicina reúne os melhores professores no Hotel Fiesta, em Salvador

Evento gratuito será realizado pela Medicina FTC. As vagas são limitadas

Sonha em estudar medicina? Se você respondeu “SIM”, mesmo que chegue aquela ansiedade inevitável no final do ensino médio, para essa jornada não tem atalho: é preciso estudar muito para garantir a aprovação em uma instituição de excelência.

Para preparar o vestibulando e trazer mais confiança nessa reta final pré-prova, a Medicina FTC reuniu os melhores professores de colégios e cursinhos preparatórios de Salvador para uma revisão indispensável.

Revisão focada em Medicina reúne os melhores professores no Hotel Fiesta

O evento Ensino Médico acontece na próxima quinta-feira, 27, e as inscrições são gratuitas. Para garantir uma das vagas, o estudante deve se inscrever em https://sou.medicinaftc.com.br/ensino-medico.

“A proposta do evento é trazer, de cada matéria, os assuntos mais cobrados nos vestibulares da Medicina. Em uma abordagem que já coloque o aluno do Ensino Médio de frente para o Ensino Médico”, destaca o professor Ricardo Carvalho, coordenador do projeto.

Na programação, estão previstas aulas com os mestres Zé Carlos e Tacyana de Redação, Digenal e Deco de Biologia, Mateus Lordelo de Física e Matemática, Bartilotti de Geografia e Kecius de Química. Cada aula terá 40 minutos de duração, nos quais os professores vão debater só os assuntos fundamentais e revisão de questões.

E para sentir o gostinho de estar em uma faculdade de Medicina, o Ensino Médico conta ainda com a participação do professor Dr. André Nazar, coordenador da Medicina FTC. “A carreira médica é repleta de possibilidades. Nesse bate-papo, vou apresentar um pouco desse universo de oportunidades aos futuros médicos e médicas que estarão conosco”, explica o médico e educador, que há 20 anos atua na formação de novos profissionais da Medicina.

Fiesta Convention Center

Serviço

Inscrições em https://sou.medicinaftc.com.br/ensino-medico.

Data: 27 de outubro, quinta-feira, às 18h

Local: Fiesta Convention Center (Hotel Fiesta), Itaigara

Programação

Aula 1: Estudando Química para Vestibulares de Medicina, com professor Klécius

Aula 2: Em busca da Redação Ideal, com os professores Zé Carlos e Tacyana

Aula 3: A Física como via para o Ensino Médico, com o professor Mateus Lordelo

Aula 4: A Geografia Humana e os Vestibulares de Medicina, com professor Bartilotti

Aula 5: A Academia Médica: o que me aguarda?, com o professor Dr. André Nazar

Aula 6: A Biologia nas provas – o que estudar, com professor Digenal

Aula 7: As dicas essenciais para o vestibular de Medicina, com o professor Deco