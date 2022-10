Audi anuncia parceria com Sauber e entra na Fórmula 1 em 2026

Carro de corrida será desenvolvido na sede da Sauber em Hinwil, na Suíça

A Audi acaba de anunciar parceria inédita com a equipe Sauber a partir de 2026, ano em que ocorrerá a estreia da fabricante das quatro argolas na maior competição global de automobilismo.

O projeto será conduzido nas instalações da Audi Sport em Neuburg, perto de Ingolstadt, ao sul da Alemanha, onde o time de experts da companhia desenvolverá o novíssimo motor feito especialmente para a competição.

Audi entra na Fórmula-1

Esta é a primeira vez em mais de uma década que uma motorização da Fórmula 1 será construída na Alemanha. Além disso, a Audi planeja ainda adquirir uma participação no Grupo Sauber.

Essa parceria estabelece uma nova etapa do projeto desde o anúncio da fabricante sobre a sua entrada na Fórmula 1, em agosto deste ano. A Sauber é uma das equipes mais renomadas e tradicionais da Fórmula 1, com cerca de três décadas de experiência na competição. Enquanto o propulsor será desenvolvido no Motorsport Competence Center da Audi em Neuburg, a Sauber irá desenvolver e fabricar o veículo de corrida em sua sede, na cidade de Hinwil, na Suíça. A Sauber também será responsável pelo planejamento e execução das operações da corrida.

Oliver Hoffmann, membro do Conselho de Desenvolvimento Técnico da AUDI AG

“Estamos muito satisfeitos por termos conquistado um parceiro tão experiente e competente para nosso ambicioso projeto de Fórmula 1”, afirma Oliver Hoffmann, membro do Conselho de Desenvolvimento Técnico da AUDI AG. “Já conhecemos o Grupo Sauber com suas instalações de última geração e a experiente equipe de colaborações anteriores, e estamos seguros de que, juntos, formaremos um time forte.”

“A Audi é a melhor parceira para o Grupo Sauber”, diz Finn Rausing, presidente da Sauber Holding. “Está claro que ambas as empresas compartilham os mesmos valores e visão. Estamos ansiosos para atingir os nossos objetivos comuns com uma parceria forte e bem-sucedida”.

Carro será desenvolvido na sede da Sauber, na Suiça

Mais de 120 funcionários já estão trabalhando no projeto. “A Sauber é um parceiro de primeira classe para o uso da unidade de potência da Audi”, diz Adam Baker, diretor administrativo da empresa. “Estamos ansiosos para trabalhar com uma equipe experiente que ajudou a moldar muitas eras da história da Fórmula 1. Juntos, queremos escrever o próximo capítulo a partir de 2026.”

O cronograma até a primeira corrida com a participação da Audi na temporada de 2026 é ambicioso: a expansão das instalações de Neuburg em termos de pessoal, edifícios e infraestrutura técnica deve estar em vigor em 2023. Os primeiros testes com a unidade de potência desenvolvida para os regulamentos de 2026 em um carro de teste de Fórmula 1 estão planejados para 2025.

Stefano Domenicali-F1; Mohammed Ben Sulayem-FIA; Markus Duesmann-AUDI AG e Oliver Hoffmann-AUDI-AG

A Fórmula 1 está dando um grande passo em direção à sustentabilidade com os novos regulamentos que entrarão em vigor a partir de 2026. Este foi um pré-requisito importante para a Audi decidir entrar no campeonato. As unidades de potência serão mais eficientes do que são hoje, pois a proporção de energia elétrica aumentará significativamente. O trem de força elétrico terá quase tanta potência quanto o motor de combustão interna, que chega a 400 kW. Os motores turbo de 1,6 litro altamente eficientes serão alimentados por combustível sintético sustentável que é neutro em CO² (de acordo com os padrões da União Europeia). A Fórmula 1 também estabeleceu o objetivo de ser neutra em CO² como uma série de corridas até 2030.