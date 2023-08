Atualização profissional: congresso imersivo apresenta novidades na área da beleza

Conheça Luisa Caser, expert em Harmonização Facial que marcou presença no concorrido BG Experience em São Paulo

Sabemos que as novidades no universo da beleza não param. A catarinense Luisa Caser, de Florianópolis, foi uma das experts em harmonização facial que marcou presença no concorrido BG Experience, congresso que reuniu mais de 2.500 pessoas no World Trade Center, em São Paulo, no último fim de semana.

Luisa Caser é farmacêutica esteta especialista em harmonização facial e corporal e criadora do “Protocolo Paris”

O evento foi uma verdadeira maratona de conteúdo sobre o universo da harmonização facial, reunindo profissionais das mais diversas áreas da saúde que se especializaram no segmento estética/beleza. “O grande diferencial desse congresso é que 100% das palestras são demonstrativas, ou seja, é uma verdadeira imersão, com os profissionais mostrando na prática novas técnicas e os seus segredinhos, que fazem toda a diferença na hora de sair da teoria para a prática”, explica Luísa, que é farmacêutica esteta especialista em harmonização facial e corporal e criadora do “Protocolo Paris”.

“O grande diferencial desse congresso é que as palestras são 100% demonstrativas”, elogia a profissional

Entre os destaques da programação, a revolução dos estimuladores de colágeno em pacientes homens e a febre no Brasil e no mundo: o “Brazilian Butt lift”, que contou inclusive com demonstração ao vivo de um profissional realizando o procedimento em uma influenciadora.