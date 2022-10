Atriz Laura Cardoso, de 95 anos, mostra comprovante de votação nas redes sociais

Embora a obrigatoriedade do voto vá apenas até os 70 anos, a atriz fez questão de participar da festa da democracia

“Dever cumprido”, escreveu a atriz Laura Cardoso ao compartilhar o comprovante de votação na sua conta do instagram. Com 95 anos e sem a obrigatoriedade de votar, Laura não deixou de contribuir para a eleição vigente. No registro, a atriz aparece com um sorriso no rosto e unhas vermelhas, mas não deixou explícito para quais candidatos foram os seus votos.

Laurinda de Jesus Cardoso Balleroni, nome de batismo de Laura Cardoso, é uma das mais estimadas atrizes da dramaturgia brasileira e já interpretou personagens marcantes como a dona Isaura de “Mulheres de areia” e Carmem da inesquecível “Chocolate com Pimenta” que será reprisada a partir dessa segunda-feira no canal da TV Globo.

É válido lembrar que no Brasil o voto é obrigatório somente de 18 a 70 anos, mas jovens a partir de 16 anos e idosos com mais de 70 anos também podem exercer esse direito se assim desejarem.