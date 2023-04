Atriz Fefa Moreira ganha destaque também com mentoria para visibilidade de artistas

A empresária criou a primeira Feira de Empreendedorismo Artístico do Brasil e já trabalhou com artistas como Miguel Falabella, Luan Santana

A empresária Fefa Moreira é conhecida por sua atuação, especialmente, no meio artístico. Dona de um vasto currículo, com trabalhos junto com artistas renomados como Miguel Falabella, Luan Santana, Lauana Prado, Aline Barros, Maiara e Maraisa, Munhoz e Mariano, Cris Arcangeli, Melim, Lexa, KondZilla, e Xuxa, ela vem revolucionando o mercado e colecionando diversos cases de sucesso com suas mentorias artísticas.

Fefa, que é CEO de quatro empresas artísticas, estudou em Nova York e tem ampla experiência no mundo dos negócios.

O seu primeiro negócio surgiu em 2014, oferecendo aulas de dança para crianças e adolescentes, mas, hoje, é uma agência de projetos, que vai desde séries de streaming à gestão de redes sociais.

A segunda empresa é especializada em mentorias, com diversos profissionais trabalhando no aprimoramento de carreiras e Comunicação para transformar, principalmente, empresários em artistas e artistas em empresários.

Já a terceira empresa, junto com as anteriores, compõe a holding FM Direções, em que ela oferece a gestão de carreira, tendo como um de seus clientes o cantor e compositor Zek.

Além disso, com seu perfil inovador, Fefa criou a sua quarta empresa, e a primeira Music Fintech do mundo, a STRM Music, junto com outros 11 sócios.

“Todos nós respiramos música. Estou ao lado de nomes como Mano Brown e Kondzilla, entre outros nomes, que estão fazendo uma grande revolução no mercado de tecnologia e música. Utilizamos a ciência de dados para carreiras de artistas musicais e adiantamento financeiro para esses catálogos. O grande diferencial da STRM é o uso de inteligência artificial em suas análises”, comenta Fefa.

Por fim, a empresária é idealizadora e CEO da Feira do Empreendedorismo Artístico, que engloba arte e entretenimento em um só lugar, por meio do conhecimento e de caminhos para o setor.