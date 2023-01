Atriz e cantora Graça Cunha lança projeto infantil musical para celebrar 30 anos de carreira

Ao lado da produtora cultural Valéria Gadioli, Graça Cunha criou o “Gracinha para Crianças”

Sempre quando chega um novo ano, muita gente faz algum tipo de propósito no período que se inicia. E a cantora Graça Cunha começou 2023 com uma ideia nova: o de focar no público infantil. Por isso, em conjunto com a produtora cultural Valéria Gadioli, ambas desenvolveram o projeto “Gracinha para Crianças”.

A iniciativa consiste em tocar músicas infantis de diferentes épocas, desde os anos 70 até as atuais. Mas o repertório também propõe apresentar canções de sucesso entre o público adulto que falem sobre sentimentos à criançada, com temas que abordem sentimentos como amor, saudade e esperança.

“Nossa proposta é mostrar para as crianças um repertório infanto-juvenil que passe por várias décadas, desde a minha época de infância e adolescência até as músicas atuais que a garotada gosta. Eu fiquei muito empolgada com essa ideia por ser algo educativo e artístico. Como eu já fui professora, então adoro estar nesse universo junto com a garotada. Tenho certeza que será ainda mais especial por contar com a minha grande amiga Valéria Gadioli no desenvolvimento dessa ideia”, explicou.

Completando 30 anos de carreira em 2023, a cantora já desenvolveu outros projetos para a criançada, como ter cantado “O ciclo sem fim”, versão brasileira de “Circle of life”, de Elton John, tema da versão cinematográfica de “O Rei Leão”, de 2019. Graças a essa versão, Graça ganhou quase 70 mil seguidores em seu perfil no Spotify.

Ainda na mesma obra, Graça também atuou como dubladora. Ela foi a voz da Sarabi, a mãe de Simba, o personagem principal de “O Rei Leão”.

E a artista também deu a voz em canções de programas de televisão que faziam sucesso entre a garotada, como o Disney Club (exibido pelo SBT de 1997 a 2002), Vila Esperança (levado ao ar pela TV Record entre 1998 e 1999) e o desenho japonês Shurato, febre entre a garotada em 1998 exibida pela Rede Manchete.

“Quando estreou o Disney Club aqui no Brasil era um programa onde a trama focava no Comitê Revolucionário Ultra Jovem, o CRUJ. Daí eu gravei a música da personagem Malu. Já no Vila Esperança, cantei a música Atitude da personagem Nanda. E no Shurato fui a voz das músicas de abertura e encerramento. Esse universo faz parte da minha trajetória de carreira”, relembra.

Parceria de longa data com Valéria Gadioli

Se o universo infantil não é novidade para Graça Cunha, a parceria com Valéria Gadioli também é algo de longa data. A iniciativa “Gracinha para Crianças” é só mais uma ideia entre as duas, que já trabalham juntas há muito tempo.

Alguns desses projetos tornaram-se sucesso de público no Brasil, como o “Pocket Show Graça Cunha by Valéria Gadioli”, ´’Presentes em Música” e tantos outros.