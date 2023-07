Atriz argentina conquista plataformas de streaming no Brasil e estrela nova série da HBO Max”

Mica D Fuego interpreta a Mística e divertida Yasmim que representa a comunidade LGBTQIA+ em ‘Use Sua Voz’

A HBO Max Brasil apostou no público teen para lançar a nova série ‘Use Sua Voz’. A estreia aconteceu neste mês de julho com três episódios de 30 minutos. Os demais serão liberados semanalmente. A produção brasileira está com destaque principal na tela inicial do streaming e tem uma narrativa divertida, focada na paixão de vários estudantes do ensino médio pela música. O elenco é diverso e trata de assuntos atuais com representatividade LGBTQIA+.

A atriz argentina Mica D Fuego, de 28 anos, ficou responsável por esta bandeira tão importante. Ela interpreta ‘Yasmin’, uma garota alto astral, mística e de bem com a vida. A primeira participação dela é mostrando cartas a um colega de classe. Ela sempre está bem acompanhada com suas pedras místicas e cristais. Os telespectadores que curtem signos e acreditam em energias vão se identificar com ela!

Yasmin é uma jovem de olhar e sorriso doce, que sempre está disposta a ajudar quem precisa. Logo no episódio piloto, ‘Não Olhe Pro Chão’, a estudante canta a música ‘Além da Razão’. É a primeira apresentação musical da série. Não à toa, já que a potência vocal dela encanta a todos na aula.

Além de apaixonada por música, Yasmin também vai viver um romance com uma das protagonistas da série Guilia Nassa, que compõe a banda BFF Girls. Para esse papel, Mica D Fuego usou toda a experiência que adquiriu em trabalhos anteriores, feitos na Netflix, Disney Channel, Disney Plus e E! Entertainment.

“Moro aqui no Brasil há dois anos. Desde que eu cheguei, muitas oportunidades vieram até mim. Sou muito grata a esse país. Comecei gravando uma série junto com o Miguel Falabella, chamada ‘O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu’, da Disney Plus. Logo já gravei ‘Use Sua Voz’ e depois, um reality show que se chama ‘Beleza GG’, onde 5 protagonistas plus size compartilham o mundo da moda, e o que é ser uma mulher gorda no mercado do entretenimento”, diz Mica.

Sempre atenta às novas oportunidades, a atriz argentina já projeta se aventurar no mundo da televisão e em outras plataformas de streaming. Mica quer interpretar personagens que a desafiem ainda mais na dramaturgia. Mostrar que a doce cantora e dançarina pode dar lugar a uma vilã marcante!

“Tenho muitos sonhos! Acredito que estou dando os meus primeiros passos aqui. O meu sonho é fazer uma novela aqui no Brasil, e eu sinto que está chegando essa oportunidade”, explica.