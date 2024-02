Atlântica comemora 45 anos e apresenta, em São Paulo, coleção “Olhares”

Coleção que conta a história da empresa será apresentada em feiras promovidas pela ABUP

A empresa Atlântica, do ramo de fabricação de produtos cama e banho, fundada no Vale do Itajaí (SC) em 1979, apresentará nas feiras Home & Gift, e Têxtil & Home, promovidas pela ABUP (Associação Brasileira de Empresas de Utilidades e Presentes), no São Paulo Expo, entre os dias 18 e 21 de fevereiro, a sua nova coleção de inverno chamada “Olhares. Esta edição marca o retorno das Toalhas Atlântica ao evento, que terá 146 expositores, como empresas dos setores têxtil e decoração.

“Em italiano, Ogliare é Olhar. E a empresa fundada por Antonio Ogliari se apropriou do próprio sobrenome para imergir em sua história. São Olhares multiplicados entre os filhos e os netos que estão começando a nova geração dos negócios”, conta Susymeri Ogliari, diretora da Atlântica, sobre a inspiração para o nome da coleção de inverno em comemoração aos 45 anos da empresa.

De acordo com Susymeri, a Atlântica Cama e Banho receberá a visita de pelo menos 150 compradores já confirmados, dentre eles lojas de varejo, magazines, homecenter e supermercados; e “esse será um momento para reencontrar e planejar o ano com nossos clientes, apresentar Atlântica a novos compradores e mercados e para estreitar os laços comerciais”.

“É uma coleção muito especial, buscamos celebrar a história da Atlântica reverenciando suas origens. Um dos destaques da coleção, é o coordenado de cama e banho ‘Elos’, fabricados em 100% algodão fio penteado. O desenho das toalhas e roupas de cama é composto por fitas que se entrelaçam, representando a união das diversas mãos que foram necessárias para que a Atlântica chegasse até aqui”, explica Susymeri, sobre a nova coleção que será apresentada em um showroom de cerca de 135m2.

Com competividade nacional e internacional e defendendo pautas de sustentabilidade ambiental e responsabilidade social, a Atlântica também proporcionou outro destaque a coleção: a inserção da linha Studio A, lançada no 40º aniversário da empresa e já consolidada no mercado, sendo composta por produtos confeccionados em 100% algodão e com elevada gramatura. Sobre a paleta de cores, a diretora da Atlântica afirma: “essa paleta de cores está muito presente na moda casa para o inverno, pois aquece o ambiente e aumenta a sensação de aconchego. Os tons terrosos funcionam muito bem entre si, assim como com os tons verdes, formando uma combinação natural, ou com tons azuis, para uma composição mais moderna”.