Astro do Flamengo Giorgian de Arrascaeta, assina com João Mendes, maior empresário artístico da América Latina

Um dos mais importantes nomes do futebol atualmente, o jogador Giorgian de Arrascaeta, que completou 4 anos no Flamengo, carrega números expressivos entre gols e títulos, dentro de um dos clubes mais importantes no futebol brasileiro. Só nos últimos

4 anos, o craque já soma mais de 190 jogos, 114 vitórias, 50 gols e 12 títulos pelo clube.



Os planos do jogador e de Daniel Fonseca, seu empresário, estão cada vez mais ligados à sua imagem dentro e fora do futebol. Em janeiro, Giorgian assinou com o maior empresário artístico da América Latina, João Mendes, para cuidar da sua imagem. João

Mendes acumula números gigantescos, esteve presente no lançamento grandes influenciadores como Windersson Nunes, Carlinhos Maia, Tirulipa e Gkay.



“Estar ao lado no dia a dia desse ídolo do Brasil tem sido uma missão que toda a nossa equipe tem trabalhado com muito amor e carinho e por isso não tem faltando orgulho e bons resultados”. Ressalta João Mendes. São mais de 50 bilhões de impressões digitais dos seus clientes nas redes sociais. João é fundador da Non Stop, uma das maiores agências de influenciadores e pioneira no mercado nacional. Também fundou a Chango, onde atua com os maiores TikTokers do país, dentre eles, o fenômeno atual e com maior destaque, a influenciadora Vanessa Lopes.

A parceria entre Giorgian, Daniel e João Mendes, foi firmada no início deste ano, juntos prometem realizar grandes projetos. A força desses cases de sucesso no mercado não poderia começar melhor, logo na primeira semana foi negociado um contrato milionário com uma grande marca do segmento esportivo, uma das maiores do mundo.