Associação Cactus e Instituto Ponte realizam encontro com CEO do Banco BTG e Fundação Maggi em São Paulo

O primeiro jantar anual ‘Encontro com Propósito’ reuniu investidores, executivos, alunos e representantes de empresas de diferentes segmentos, e deve entrar no calendário anual para discutir temáticas sobre ESG

Nesta semana, a Associação Cactus e o Instituto Ponte realizaram o primeiro jantar anual “Encontro com Propósito”, em São Paulo. O evento reuniu personalidades do setor, alunos assistidos pelas instituições, investidores e representantes de empresas de diferentes segmentos para discutir sobre ESG e educação capazes de transformar vidas.

O encontro pretende se tornar parte da agenda das ONGs e, na primeira edição contou com a participação de personalidades como Roberto Sallouti, CEO do Banco BTG Pactual e Chairman do Inteli, e Belisa Maggi, presidente da Fundação André e Lúcia Maggi e do Instituto Signativo, em um bate-papo com o fundador da Associação Cactus, Victor Hill e a presidente do Instituto Ponte, Bartira Almeida.

Belisa Maggi iniciou a noite contando sobre sua trajetória no terceiro setor, apontando que “o assistencialismo precisa existir, mas os institutos também são importantes e, em termos de educação, é um legado que se deixa. A educação fala muito alto, inspirando as pessoas”, disse.

Depoimentos emocionantes de alunos assistidos pelas duas instituições.

Roberto Sallouti, do BTG Pactual, ressaltou que são necessários três pilares para que a educação se torne uma realidade e faça com que o Brasil evolua cada vez mais: trabalho, compartilhar conhecimento e recursos.

“Todos nós podemos contribuir para a sociedade. Todos podemos ajudar com um dos pilares: ou com força de trabalho, recursos e conhecimento. Se cada um puder contribuir com um desses três, podemos fazer um mundo melhor”, disse o CEO.

Victor Hill, fundador da Cactus contou a história de fundação da associação, pontuando que dentro da sua realidade de vida, em uma pequena cidade do Ceará, filho de mãe professora, ele sempre foi incentivado a ter a educação como catalisador para a transformação de sua realidade e das pessoas de sua cidade e, hoje, a Cactus atua em mais de 75 municípios e tem 900 escolas parceiras.

O evento também contou com o pocket show do cantor sertanejo Leo Chaves

A representante do Instituto Ponte, Bartira Almeida, finalizou o debate dizendo que todos precisam acreditar em si, e que instituições como o Instituto vão além de capacitar os estudantes e sim, incentivá-los a mudar de vida por meio da educação, e que isso é sim possível para eles. O evento também contou com o pocket show do cantor sertanejo Leo Chaves e com depoimentos emocionantes de alunos assistidos pelas duas instituições.

Estudantes assistidos pelas instituições

O estudante Brayan Araujo, de 17 anos, foi um jovem que tiveram auxílio da Cactus e colheu bons frutos conquistando a medalha de ouro na olimpíada de robótica e a de prata em astronomia, além de uma bolsa integral em um dos melhores colégios de São Paulo.

“A educação foi um elo na minha vida e a Cactus deu todo o suporte, todo o apoio e o auxílio que eu precisava naquele momento. Ela acreditou em mim, mais do que eu mesmo naquele ano. Tenho meus sinceros agradecimentos, a minha sincera gratidão. Aos investidores, peço que continuem investindo e comprando sonhos, porque não é só sonhos que vocês estão comprando, vocês estão comprando o futuro. A gente faz o hoje para o amanhã ser melhor e é nisso que a Cactus acredita”, afirma o estudante.

Sobre as instituições:

A Associação Cactus é uma ONG que busca por meio da educação e da criação de uma cultura de protagonismo, transformar a vida de todos que têm oportunidade de viver essa experiência. Presente em 8 estados, 75 municípios e mais de 900 escolas parceiras, já impactou mais de 250 mil estudantes.

O Instituto Ponte tem como propósito ser a ponte para a ascensão em uma geração, por meio da educação de qualidade, para jovens em vulnerabilidade social. Quatro vezes premiada com o Melhores ONGs, a instituição possui um índice de 100% de aprovação dos estudantes no SISU/Enem e 74% de alunos destaques em olimpíadas nacionais.