“As Verdades”, protagonizado por Lázaro Ramos e Bianca Bin, estreia no Canal Brasil nesta quinta, 29

Atores Lázaro Ramos e Bianca Bin em cena. Filme tem coprodução do Canal Brasil. Crédito: divulgação

O Canal Brasil exibe nesta quinta-feira, 29, às 22h, o filme inédito “As Verdades”, protagonizado por Lázaro Ramos e Bianca Bin. O longa, que mostra versões diferentes de uma mesma história, tem coprodução do canal e conta também com a participação de Drica Moraes e Zé Carlos Machado no elenco. A direção é de José Eduardo Belmonte, que também dirigiu “Alemão” e “Entre Idas e Vindas”.

Em um município baiano, Josué, o delegado recém-chegado, atua em seu primeiro caso. A história é contada de três pontos de vista: Cícero, o matador de aluguel; Francisca, a noiva do político; e Valmir, a vítima.

Rodado nas cidades baianas de Itacaré e Maraú, “As Verdades” estreou na 45ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Esse é o primeiro longa que Lázaro Ramos filma na Bahia, seu estado natal, desde “Ó Paí, Ó”, em 2007. Pedro Furtado, de “O Homem Que Copiava” e “Boa Sorte”, assina o roteiro da produção.

As Verdades (2022) (102’)

Horário: Quinta-feira, 29, às 22h

Classificação: 16 anos

Direção: José Eduardo Belmonte

