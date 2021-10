Às pressas, Laura Keller e seu filho embarcam para São Paulo para participar de novo reality show de Sabrina Sato

A modelo e influenciadora Laura Keller embarcou de última hora para gravar reality show comandado por Sabrina Sato

Tem reality show novo sendo gravado na rede Record. Intitulado de “Gincana da Grana” pelo Mercado Pago, quem irá comandar a atração é ninguém menos que a apresentadora Sabrina Sato.

Para compor o grupo de participantes a emissora convidou um destaque da “Ilha Record”, a modelo e influenciadora digital Laura Keller. Famosa por seus trabalhos anteriores como modelo e também participante de outros programas no mesmo formato de reality show, laura embarcou às pressas para São Paulo.

As gravações começam esta semana e a atração conta também com a presença de outros famosos como Negão da BL, Richarlyson e Adriana Bombom. A educação financeira será o tema principal e o projeto terá também a participação de outra influenciadora muito famosa nas redes sociais, a Nath Finanças, um nome forte dentro do segmento de educação financeira.

Laura Keller e seu ex-marido Jorge foram vencedores de uma das edições do Power Couple Brazil. Hoje, solteira e em sua melhor fase, Laura coleciona participações em programas de sucesso dentro da Rede Record. Em seus stories a musa publicou vídeos pouco antes de embarcar para SP dizendo ser sua primeira viagem de avião com seu filho Jorge Manuel e sua assistente Tainna Carvalho.



Laura ainda contou que Jorge não parou um minuto no vôo e que foi uma viagem tranquila. Sobre a viagem, Laura ainda revelou em sua postagem do Instagram que esta foi sua melhor viagem e com a melhor companhia, seu filhote João Manuel!

Os fãs e seguidores estão animados com a participação de Laura Keller em “Gincana da Grana”. O reality vai premiar os participantes com valores que variam de R$50 mil a R$100 mil reais.