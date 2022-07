As belezas estonteantes do Sul do Brasil em foco na nova série do Travel Box Brazil

Destinos turísticos das regiões, com dicas de passeios infantis, bares, restaurantes e o melhor da cultura local

O Brasil é um país ímpar, de belezas naturais raras e cada região do país possui seus encantos. No Sul, não poderia ser diferente e é isso que a série “Japa da TV” irá mostrar no canal Travel Box Brazil, a partir do dia 26 de julho.

As Cataratas do Iguaçu, eleita uma das sete maravilhas naturais do mundo

A região Sul é uma das mais procuradas pelos turistas brasileiros, onde as belezas da natureza e a diversidade cultural se unem em atrações únicas. Apresentada por Newton Takahara, o programa “Japa da TV” explora as melhores atrações turísticas das regiões por onde passa e oferece dicas de gastronomia, passeios e opções para famílias com crianças.

A viagem de estreia começa no Paraná, onde o programa passará pelas Cataratas do Iguaçu, eleita uma das sete maravilhas naturais do mundo. Na cidade paranaense, o Parque Nacional do Iguaçu, com sua reserva de fauna e flora intocada, também será mostrado, além de conferir de perto a potência das águas em seus mais de 275 saltos, sem esquecer de apresentar o melhor da gastronomia local.

A catarinense Itapema

Em Santa Catarina, o tour começa pela cidade litorânea de Itapema, vizinha a Balneário Camboriú, com a gastronomia típica do estado, com muitos frutos do mar. Em Florianópolis, o programa explora as atrações turísticas da única capital insular do Brasil, além de conhecer um resort perfeito para viajantes com crianças, que oferece atrações e cuidados que prometem manter os pequenos entretidos!

Já no Rio Grande do Sul, a viagem começa pela Serra Gaúcha, com foco na imigração italiana da região, com visitas às vinícolas, restaurantes e a icônica Maria Fumaça de Bento Gonçalves. Em Gramado, a jornada explora diversas atrações turísticas da cidade, como o Lago Negro, a Fonte do Amor Eterno e o Mátria Parque das Flores, que conta com mais de nove milhões de espécies catalogadas.

Gramado, no Rio Grande do Sul

A nova temporada da série “Japa da TV” é perfeita para quem quer planejar a próxima viagem familiar, ou na companhia de amigos, por uma das regiões mais incríveis do Brasil.

A série “Japa da TV” estreia dia 26 de julho, às 15h, com 13 episódios, com reprises aos sábados, às 12h45, com duração de 15 minutos por episódio e classificação livre.