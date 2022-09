Artistas lançam ‘Hino ao Inominável’, canção-manifesto com vídeo do coletivo Bijari

Canção política de Chico Brown, Pedro Luís e Carlos Rennó foi lançada neste sábado

O “ ‘Hino’ ao Inominável” é uma canção-manifesto que tem por objetivo dar uma contribuição artística e musical para um processo de não reeleição do atual presidente da república. Com letra de Carlos Rennó e música de Chico Brown e Pedro Luís, foi lançada neste sábado (17). O Hino tem produção artística de Rennó e executiva de Guto Ruocco.



O vídeo tem 13 minutos e 44 segundos e a canção tem 200 versos metrificados, além do refrão. O Hino foi criado pelo Coletivo Bijari, que atua com interesse em narrativas, poéticas e conflitos que moldam e dão vida à paisagem urbana. O Hino em tom dramático é apresentado por trinta intérpretes, entre eles, Wagner Moura, Bruno Gagliasso, Lenine, Chico César, Zélia Duncan e Monica Salmaso, além dos músicos instrumentistas. O violoncelista Jaques Morelenbaum faz uma participação especial. O vídeo estará disponível no canal do YouTube “‘Hino ao Inominável”.



Além do vídeo com a canção na versão integral, foram lançados outros cinco, cada um correspondendo a um “movimento” e uma canção autônoma. Segundo Rennó, a letra foi feita em grande parte durante a pandemia, em cinco meses de trabalho, e depois musicada. “Os versos citam literalmente ou se baseiam em declarações dadas pelo ‘inominável’ e encontradas na internet e em jornais”.

O “hino” é dividido em vinte partes, cada uma tratando de diversos temas como ditadura e autoritarismo; racismos, homofobia e machismo; e destruição ambiental. Comentando musicalmente os conteúdos, o arranjo de Xuxa Levy, produtor musical do projeto, instaura diferentes atmosferas sonoras ao longo da gravação.



“Criamos uma linguagem que remete à gravidade do protesto e que também pudesse apontar para o chamado da reconstrução que está presente na letra. As geometrias remetem à desconstrução da bandeira brasileira, metáfora do caos instaurado, e outras formas nos sugerem novas construções possíveis na junção das vozes”, explica Geandre Tomazoni, do Estúdio Bijari.



Carlos Rennó tem outras canções engajadas com letras longas e grandes intérpretes, como Nando Reis em “Canção pra Amazônia” e Chico César em “Demarcação Já”, utilizadas em campanhas do Greenpeace. Da parceria com Russo Passapusso, Rincon Sapiência e Xuxa Levy tem a canção “Manifestação”, que serviu às ações por direitos humanos da Anistia; e a recente com Chico César, tem a canção “As Cotas”, encomenda da UNE.



Intérpretes da canção:

Wagner Moura, Bruno Gagliasso, Lenine, Zélia Duncan, Chico César, Paulinho Moska, Marina Lima, Mônica Salmaso, José Miguel Wisnik, Leci Brandão, Chico Brown, Pedro Luís, Thaline Karajá, Jorge Du Peixe, Preta Ferreira, Dora Morelenbaum, Chico Chico, Luana Carvalho, Péricles Cavalcanti, Arrigo Barnabé, Cida Moreira, André Abujanra, Vitor da Trindade, Professor Pasquale, Ricardo Aleixo, Héloa, Hodari, Caio Prado e Marina Íris.