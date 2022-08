Artista plástico, Roberto Camasmie, retrata momento político do país com série de retratos de presidenciáveis

Considerado um dos maiores retratistas do país, Camasmie pintou candidatos à presidência do Brasil para mostrar o quanto as eleições ganharam espaço no cotidiano dos brasileiros

O artista plástico paulistano, Roberto Camasmie, é conhecido pelos retratos que tem feito ao longo de seus 50 anos de carreira, tanto de famosos quanto de anônimos. Em sua trajetória, ele já pintou desde atrizes como Sophia Loren e Catherine Deneuve, até a princesa Diana e várias socialites brasileiras. Para ele “arte não se entende, arte se gosta ou não” e, por isso, em sua história, ele se tornou também célebre por popularizar a arte, por torná-la mais acessível para quem quiser apreciá-la.Pois, agora, o artista novamente faz juz à sua história e, em ano de campanha eleitoral, pinta os três candidatos à presidência, Lula, Simone Tebet e Jair Bolsonaro, de forma única e criativa. “Eu quis interpretar os presidenciáveis à minha maneira” dispara Camasmie.

Em primeiro lugar, o artista fez o atual presidente, Jair Bolsonaro, seguindo as técnicas da escola expressionista alemã, de forma mais livre, portanto. Ele está sob uma bandeira do Brasil desfraldada e três faces com diferentes expressões que significam a visão que ele tem do país em três formas diferentes.

O quadro do ex-presidente Lula, foi feito em 2003, em seu primeiro mandato, a pedido da então primeira dama, Marisa Letícia, que pediu ao artista que o colocasse ao lado de outro grande presidente: Juscelino Kubitschek. E foi assim que Camasmie criou a partir da escultura ‘Os Candangos’, do conhecido artista Bruno Giorgi, que está na Praça dos Três Poderes, em Brasília, o retrato do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. “Eu trabalhei segundo a escola impressionista criada por Monet e Renoir que possuem uma técnica que é detalhista e, ao mesmo tempo, despojada”, esclarece.

Já a presidenciável Simone Tebet, foi retratada sob a ótica do hiper-realismo e Camasmie explica como foi feito o trabalho em torno da pintura da candidata. “Para pintar a Simone Tebet eu utilizei tons de azul, azul anil e azul noite, com um fundo floral para emoldurar sua face e destacar sua expressão que é muito bonita, com muita vida e luz, pois acho que ela será uma presidenta com muita luz. Por isso, usei o olhar dela como uma expressão futurística que expressa luz e beleza. Aqui eu segui a técnica que desenvolvi ao longo do tempo e fiz um trabalho com flores, mais primaveril”, observa.

Por fim, vale lembrar que as três obras citadas podem ser vistas na galeria que o artista possui na esquina das ruas Bela Cintra e Lorena, no bairro dos Jardins. Ali as obras de Roberto Camasmie estão sempre à mostra e ao alcance dos pedestres que mesmo apressados, costumam parar para apreciar seu trabalho. Uma intervenção cultural, sobretudo, um convite a reflexão: o quanto as últimas eleições de 2018 e a polarização mudaram a maneira do brasileiro relacionar-se com a política.

